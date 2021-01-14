Публикация в СМИ сподвигла власти Улан-Удэ на чистку улицы Бабушкина

На залитой фекалиями дороге начали сдалбливать лед





Администрация Улан-Удэ отреагировала на многочисленные жалобы автомобилистов на ледяной покров на дороге по ул. Бабушкина, который мешает машинам двигаться с большей скоростью, что приводит к хроническим заторам в час пик. Пробки начинаются от железнодорожного переезда в поселке Горький и до перекрестка Бабушкина-Терешковой. Как уже сообщал «Номер один», лед образовался еще 15 декабря 2020 года, когда на улице Овражная после засорения магистрального коллектора на дороги вылились тонны канализационных стоков.