Публикация в СМИ сподвигла власти Улан-Удэ на чистку улицы Бабушкина

На залитой фекалиями дороге начали сдалбливать лед
Администрация Улан-Удэ отреагировала на многочисленные жалобы автомобилистов на ледяной покров на дороге по ул. Бабушкина, который мешает машинам двигаться с большей скоростью, что приводит к хроническим заторам в час пик. Пробки начинаются от железнодорожного переезда в поселке Горький и до перекрестка Бабушкина-Терешковой. Как уже сообщал «Номер один», лед образовался еще 15 декабря 2020 года, когда на улице Овражная после засорения магистрального коллектора на дороги вылились тонны канализационных стоков.
После публикации в нашем издании об этой проблеме городские коммунальщики начали действовать.
Как сообщил пресс-секретарь Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Валентин Помишин, 14 января работники коммунальных служб начали массовую очистку ул. Бабушкина от остатков ледяного покрова, образовавшегося после декабрьской аварии.
- В основном лед ликвидируется с использованием ручного металлического инструмента, поскольку использование тяжелой техники на морозе может нанести существенный вред асфальтовому покрытию - подчеркнул Валентин Помишин. - Очищаются обочины и проезжая часть на ул. Бабушкина и БКМ с последующей подсыпкой песчаной смеси для более лучшего сцепления с проезжей частью.
Будем надеяться, что эти работы снизят интенсивность заторов на оживленной трассе, связывающей центр города с «сотыми» кварталами.
Фото: «Номер один»
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