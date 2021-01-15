Коронавирус ударил по половой распущенности жителей Бурятии

На фоне пандемии статистика ВИЧ-заболеваемости снизилась





Эпидемия коронавируса, заставившая многих жителей республики реже встречаться, привела к значительному падению количества новых выявленных случаев ВИЧ. По итогам 2020 года ВИЧ-статистика Бурятии резко снизилась. В минувшем году зафиксирован лишь 421 местный случай и 47 прибывших больных. Сравним: в 2019 году было 605 и 76 соответственно.

В 2018 году – 636 и 62. В 2017 году – 644 местных и 52 прибывших больных. Все последние годы регистрируется все меньше новых местных случаев ВИЧ.Эта неизлечимая болезнь в республике давно вышла за пределы «групп риска» и циркулирует в общей популяции жителей. Так, в 2020 году ВИЧ путем инъекций получили лишь 7,8% выявленных больных. Тогда как половым путем в прошлом году заразились 91,4% выявленных.«Коронавирусные» ограничения, введенные властями, стали причиной того, что были запрещены всевозможные вечеринки, закрыты кинотеатры, часть граждан перешли на удаленную работу вне офисов и дистанционную учебу.Поэтому граждане и стали меньше встречаться. Наверное, все это оказало влияние и на, допустим, распространение через шприц. Но, как указано выше, не этот путь главный. Главную роль в падении цифр, думаем, сыграло значительное сокращение ведущего, полового пути распространения.Мы не исключаем, что в республике в прошлом году по причине коронавируса проведено меньше тестов на ВИЧ. Меньше тестов - меньше шансов выявить новых больных. Но основной вклад в падение статистики, на наш взгляд, все же внесло снижение размаха «левых» секс-похождений граждан, разогнанных по квартирам и сидевших без походов по развлекательным учреждениям, а также иным местам кучкования.В целом на 1 января 2021 года показатель распространенности ВИЧ в Бурятии составил 979 случаев на 100 тыс. человек. Это гораздо выше, чем показатель ДФО (565 - на 100 тысяч).Самый высокий показатель в республике отмечен в Железнодорожном районе Улан-Удэ (показатель 1598 случая - на 100 тыс. населения). На втором месте неблагополучный Заиграевский район (1263). Затем идет сельский Селенгинский район (1183). Село теснит Улан-Удэ в печальном рейтинге.В минувшем году от ВИЧ-больных местных матерей родились 100 детей. Еще три таких ребенка прибыли в республику.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com