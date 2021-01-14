Котел котельной в военном городке Онохой-2 отремонтируют

Правительство Бурятии и Восточный военный округ достигли совместного решения об этом



В 2021 году будет капитально отремонтирован котел в котельной военного городка Онохой-2. Решение было принято сегодня на встрече представителя Восточного военного округа и зампреда правительства Бурятия Евгения Луковникова, сообщили в минстрое республики.



Напомним, с начала отопительного сезона котельная не раз выходила из строя. Около полутора тысяч жителей поселка вынуждены были спасаться от холода с помощью обогревателей. Отсутствие капитального ремонта и максимальные нагрузки на котлы стали главной причиной выхода из строя котельной.



«Сама теплотрасса в хорошем состоянии, а вот котлы старые. Жители военного городка, самовольно врезаясь в стояки и забирая горячую воду на хозяйственные нужды, максимально увеличивают нагрузку на котел. Людей понять можно, они хотят создать себе более комфортные условия проживания. Поэтому проблему постоянного выхода из строя котла нужно решать в совокупности. Основная задача - предоставить гражданам свободно пользоваться горячей водой без увеличения нагрузки на систему», - подчеркнул Евгений Луковников.



Отметим, дома в военном городке Онохой-2 старые, а потому установленная еще в советское время система не предусматривает подачу горячей воды из крана. Жители самовольно врезаются в трубы отопительной системы, тем самым дополнительно забирая более двухсот кубометров горячей воды в сутки.



На встрече обсудили несколько вариантов решения проблемы. Ими могут стать: установка дополнительной системы горячей воды; компенсация затрат жителей военного городка на установку титанов; установка в каждом доме дополнительного подогрева воды. После того, как специалисты просчитают каждый из вариантов, будет принято решение.



Что касается капитального ремонта котла, деньги будут выделены из федерального бюджета в ближайшее время, ремонт начнется по окончании отопительного сезона



Напомним, ранее Евгений Луковников в ходе рабочей поездки в поселок отмечал, что подготовка к отопительному сезону представителями жилишно-коммунальной системы военного городка Онохой-2 проведена на низком уровне. Он также неоднократно заявлял о необходимости капитального ремонта одного из котлов. Однако Минобороны России решения об этом, до сегодняшнего дня не принимало.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

