В Бурятии работники предприятия ЖКХ не получали зарплату с октября

Компания задолжала им более миллиона рублей





В прокуратуру Бурятии обратились работники ООО «Управляющая компания «Олзо» - теплоснабжающей организации в Тункинском районе. Они рассказали, что не получали зарплату с октября.

Проверка надзорного ведомства показала, что компания задолжала 38 работниками зарплату за октябрь-ноябрь 2020 года на общую сумму 1,16 млн рублей.Для восстановления трудовых прав работников прокурор внес гендиректору компании представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В суд направлены 38 заявлений о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания зарплаты.Также в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок зарплаты лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).После вмешательства прокуратуры компания погасила задолженность перед работниками, сообщили в надзорном ведомстве.Фото:»Номер один»