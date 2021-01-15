В Бурятии сокращается число летальных исходов от COVID-19

В республике по итогам недели прирост количества выявленных заболевших коронавирусом составил 4%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 162. Это на 156 случаев больше, чем было в четверг, 54% (15 137) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 632 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 156 новых случаев коронавируса: 115 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 745 человек.



В стационарах получают лечение 1 173 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 862. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



Амбулаторное лечение проходят 892 пациента с COVID-19, наблюдается 2 058 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 25 465 (+163) человек



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 000 коек, занято – 1173, свободно – 827 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 339 человек, с нарастающим итогом – 753 153 человек.



В Бурятии по итогам недели с 8 по 14 января прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 4%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди регионов ДФО.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, Хабаровском и Забайкальском краях: там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 6%. Наименьший прирост зафиксирован в Еврейской автономной области - 2%.



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