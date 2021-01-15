В Якутии открыто крупное месторождение газа

В Государственной комиссии по запасам поставлены на баланс более 75 миллиардов кубометров газа



Новое крупное газоконденсатное месторождение на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»). Новый источник углеводородов найден в процессе бурения поисковой скважины, сообщает минприроды России.



По информации Роснедр, подтверждена высокая продуктивность и газоносность месторождения. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд. кубометров газа и 1,4 млн. тонн газового конденсата. Также эксперты отметили существенный потенциал участка для продолжения работ.



Месторождение названо в честь Ивана Николаевича Кульбертинова – одного из героев Великой Отечественной войны, родившегося в Олекминском улусе Якутии.



«Роснефть» ведет масштабные геологоразведочные работы на территории Якутии. За два года работы было открыто три месторождения, что указывает на высокую эффективность процесса. Она достигается за счет применения инновационных технологий, а также комплексного подхода к ведению геологоразведки. Геологи «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» эффективно взаимодействуют со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть», который входит в научно-проектный комплекс «Роснефти».



Фото: mnr.gov.ru



