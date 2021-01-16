В Бурятии вырастут тарифы ЖКХ, подорожает алкоголь и появятся новые штрафы

Что еще изменится в республике с января 2021 года



В год Быка жителей Бурятии ожидают новые законы. Не все из них порадуют, ведь где-то придется еще больше раскошеливаться, но некоторые могут помочь сделать жизнь проще и лучше. Рассказываем о том, какие изменения в законодательстве принесет 2021-й.



Дадут и заберут



С 1 января в России отменили специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предпринимателей, не определившихся с выбором до конца 2020 года, автоматически перевели на общую систему налогообложения.



В Бурятии с 1 января для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших ЕНВД на 1 ноября 2020 года, устанавливаются на 2021 год налоговые ставки УСНО: 5% - при условии «доходы минус расходы» и 1% - доходы.



Для предпринимателей, совмещавших ЕНВД с иными режимами налогообложения, устанавливается льготная ставка (5% и 1% соответственно), но при одновременном соблюдении условий. Первое - по состоянию на 1 ноября 2020 года по основному виду деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ или ЕГРИП применялся ЕНВД; второе - налогоплательщик по итогам отчетного периода получил 50% доходов от экономической деятельности, при которой применялся ЕНВД.



Дадут послабление и айтишникам. С 2021 года начинает действовать закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Он предполагает бессрочное снижение налога на прибыль с 20% до 3%. Страховые взносы снижаются с 14% до 7,6%. Новые налоговые ставки предназначены для бизнеса, у которого 90% доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке и внедрению. Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО. Теперь на льготу смогут претендовать только компании, входящие в специальный реестр производителей софта.



Обеспеченным гражданам в новом году придется заплатить больше - с 13% до 15% вырастут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год. Таким образом, наша страна отходит от плоской шкалы налогообложения. Предполагается, что в 2021-м российский бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд рублей, а деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.



В 2021 году впервые заплатить налог со своих доходов придется тем, у кого хранится на вкладах более миллиона рублей. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождение от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.



В новом году не нужно будет представлять самостоятельно декларации по транспортному и земельному налогам. Уведомления об их начислении будут приходить налогоплательщикам на сайте ФНС. Изменятся правила перерасчета имущественных налогов: например, пересчитать их будет нельзя, если это приведет к увеличению итоговой суммы.



Выпить и покурить станет дороже



Грустные новости для курильщиков и любителей алкоголя: рост акцизов на сигареты в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит 2%. Такой закон принят осенью 2020 года.



Согласно поправкам в налоговое законодательство, акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.



Рост акцизов на табачные изделия приведет к подорожанию средней пачки сигарет на 20 рублей (в среднем около 140 рублей за пачку). Ведомство объясняет необходимость столь существенного повышения акцизов мерами противодействия потреблению табака.



Тем же законом устанавливаются новые акцизы на алкоголь. Они будут повышены существенно меньше табачных — только на 4%, то есть в пределах инфляции. Акцизы на алкоголь решено серьезно не повышать, поскольку власти поддерживают развитие виноградарства и виноделия в стране.



Однако с начала 2021 года все реализуемое в России спиртное, как импортное, так и произведенное внутри страны, будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».



Введение единой маркировки, по задумке Минфина, должно сократить время на изготовление марок с момента размещения заказа до их получения заказчиком. Помимо этого, весь сопутствующий документооборот планируется перевести в цифровой формат.



Сейчас продаваемый в стране отечественный алкоголь маркируется в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый — акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Без них оборот в России спиртного запрещен. Эти требования не распространяются на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.



Золотая «коммуналка»



Есть в Бурятии традиция - каждый год увеличивать тарифы на услуги ЖКХ. 2021-й не станет исключением. Обычно тарифы повышаются примерно на 4-6%, однако в новом году местные ресурсоснабжающие компании решили добиться более серьезного повышения. Между тем по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. А она, по данным Минэкономразвития, будет в диапазоне 4-5%.



К примеру, ТГК-14 предложили закрепить рост тарифов в течение семи лет на уровне выше инфляции на 1,5%, в этом случае ежегодный рост составит 5,5%. С похожим предложением выступало и «Бурятэнерго», предложившее тарифы на передачу электроэнергии увеличить сверх уровня, установленного ФАС России на 2021 год и последующие годы.



Помимо этого, с 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса.



Теперь в адрес неплательщиков будут направлять уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности.



Вырастет материнский капитал, МРОТ и пенсии



В 2021 году на 3,7% будет проиндексирован материнский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.

При этом, если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей. По расчетам чиновников, в 2021 году материнский капитал смогут получить 1,2 млн семей.



Деньги разрешено направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Помимо этого, с 2020 года материнский капитал можно потратить на строительство жилого дома на садовом участке.



Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения обращений граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение десяти дней принять решение по заявлениям о распоряжении средствами. В исключительных случаях эти сроки могут быть увеличены до 20 дней. После принятия положительного решения средства поступят в течение трех рабочих дней.



Пенсии также вырастут. С 1 января на 6,3% проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей.



С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля, превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11 653 рублям). В соответствии с новым законом МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а из медианного дохода (это означает, что половина работающих граждан получают больше этой величины, а половина — меньше).



Новые правила техосмотра



С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра: обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Закон должен был вступить в силу еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки были перенесены.



С 1 января заработают обновленные требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи. В них включены две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно.



С 1 января перестал действовать автомобильный знак «Инвалид». Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.



С животными не входить



С 1 января вступили в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам отныне нельзя брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей также запретят играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, купаться при подъеме на пляже красного или черного флага и кататься на маломерных судах.



«Неженских» профессий стало меньше



С нового года существенно сокращается перечень профессий с вредными или опасными условиями, где ограничивается труд женщин. 1 января начал действовать соответствующий приказ Минтруда.



Ранее в перечне, составленном два десятка лет назад, запрещенных для женщин профессий было более 450. В новом списке их число сократили до сотни. По-прежнему запрещены некоторые виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы.



При этом женщинам разрешено занимать позиции руководителей, а также научных или медицинских специалистов, не занятых физическим трудом.



Также в список вошли некоторые виды металлообработки (например, литейные, кузнечные, сварочные работы) и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин. Кроме того, в текстильной промышленности женщин не возьмут заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда.



Основанием для запрета стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.



Лариса Ситник, «Номер один».

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