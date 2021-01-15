Для нас считаются светильники ночные

В Улан-Удэ 12 тысяч светодиодных светильников сэкономят более 100 млн рублей



В столице Бурятии обновят уличное освещение. Старые светильники, которые ремонтировались в конце 90-х годов заменят на современные светодиодные с высокой энергоэффективностью, а сэкономленные средства направят на строительство новых сетей в частном секторе и в новых жилых кварталах, сообщили в городской администрации.



Это стало возможным благодаря заключенному энегосервисному между муниципальным «Горсветом» и компанией «Энергоника» из Москвы, победителем открытого конкурса. Сумма контракта составляет 207,7 миллиона рублей.



«Такие энергосервисные контракты освобождают бюджет от затрат по содержанию и техобслуживанию линий наружного освещения. У нас появляется возможность сэкономленные средства и те, деньги, которые уже заложены в бюджете на содержание системы наружного освещения, направить на строительство новых сетей в частном секторе и в новых жилых кварталах. Благодаря контракту ежегодно удастся сэкономить для городского бюджета более 27 миллионов рублей, в сумме вся экономия по этому контракту превысит 100 миллионов рублей», – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Контракт позволит реализовать энергосберегающие мероприятия без привлечения бюджетных средств. В частности, подрядчик за счет собственных средств меняет старое оборудование, а заказчик перечисляет экономию по оплате коммунальных услуг. По окончанию контракта все оборудование переходит на баланс города. При расчете экономии сравнивают «нагоревшие» киловатты за месяц работы новых ламп с показателем, какой был в этом же месяце год назад. Разница и является экономией на светодиодах.



«Проработка контракта началась ещё в 2020 году, координатором проекта выступил депутат горсовета Дмитрий Сигачев. Проделана большая работа. В итоге при модернизации уличного освещения, существенно снизятся затраты муниципалитета на электроэнергию и повысится освещенность улиц, а соответственно безопасность и комфорт жителей Улан-Удэ», – сказал председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.



Как отметил учредитель ООО «Энергоника» Игорь Кичатов, главной задачей при реализации проекта по энергосбережению является не только экономия электроэнергии, но и создание благоприятной городской среды. Компанией заключено более 70 контрактов.



«Наш последний объект, который мы сдали полностью – город Саратов, 25 тысяч светильников в нем поменяли. Опыт работы у нас есть, мы на Улан-Удэ не тренируемся. Гарантируем, что освещенность в городе мы улучшим. Используем самые современные технологии, и то оборудование, которое мы запланировали при реализации контракта, показывает хорошие показатели по освещенности», – сказал он.



Напомним, в 2015 году по энергосервисному контракту сроком на шесть лет на сумму 81 миллион рублей подрядчик ООО «Швабе-Иркутск» за счет своих средств модернизировал 10,5 тысячи светильников и установил 172 щита автоматизированного управления наружным освещением. За период реализации этого проекта ежемесячная экономия электроэнергии составила до 44 %. С начала реализации контракта сумма экономии составила 70 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



