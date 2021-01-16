В Бурятии фермеры поспорили из-за овса

В ходе судебных разборок выяснилось немало любопытных обстоятельств



Подобные конфликты случаются между фермерами довольно часто. Иногда они приводят к печальным последствиям, о чем «Номер один» уже не раз сообщал. На этот раз все разборки остались в стенах бурятских судов. По крайней мере, пока. Суть конфликта в том, что табун лошадей забрел на поля, где рос овес, и, по версии пострадавшей стороны, нанес ущерб более чем на полмиллиона рублей. Но в ходе судебных разборок выяснилось немало любопытных обстоятельств.



Не надо мелочиться



Как пояснило в своем исковом заявлении бичурское сельхозпредприятие ООО «Восход» в лице директора Афанасия Утенкова, однажды утром работники обнаружили на поле с овсом 40 голов лошадей, принадлежащих другому фермеру – Павлу Авдееву.



«Согласно расчету, сумма реального ущерба ООО «Восход», причиненного потравой посевов овса лошадьми, принадлежащими Авдееву П.Г., составила 583 080 рублей 00 копеек», приводит Бичурский районный суд позицию истца.



В суде Афанасий Утенков рассказал, что на основании договора аренды сельхозземель он, а точнее, возглавляемое им предприятие засеяло пашню площадью в 150 гектаров. Которая и пострадала в итоге от набега лошадей.



Чтобы выяснить, насколько сильно пострадало поле, и призвать к ответу виновных, директор ООО «Восход» обратился в районную администрацию. Там создали комиссию во главе с начальником развития АПК при администрации.



Комиссия в полном составе отправилась на поле и составила акт о потраве посевов.



«Размеры поля они не измеряли, так как он (Утенков. – Прим. ред.) и так знает, что им было засажено 150 гектаров. Чуть больше 100 гектаров потравлено лошадьми Авдеева П.Г., но он (Утенков. – Прим. ред.) в акте написал 100 гектаров, не стал мелочиться», пересказывает суд объяснения директора пострадавшего предприятия.



В итоге, подсчитав целые и поврежденные растения, комиссия пришла к выводу, что потравлено 40% урожая. Урожайность с этого поля - 20 центнеров с гектара. Видимо, применив таблицу умножения, руководство ОО «Восход» и пришло к выводу, что из-за чужих лошадок предприятие лишилось полумиллиона рублей.



Ничего личного?



К слову, владельцу лошадей Павлу Авдееву, по словам Афанасия Утенкова, пытались дозвониться, чтобы сообщить о работе комиссии. Но безуспешно.



Представитель ответчика – Павел Авдеев – на суде рассказал, что его лошади на поле ООО «Восход» не ходили, а с директором предприятия у него «давние личные неприязненные отношения». Тактика защиты была следующая: договор аренды на землю, где раскинулось поле с овсом, формально считается незаключенным, ведь в аренду могут быть переданы земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, прошедшие государственный кадастровый учет.



Засеянное овсом поле, по мнению представителя ответчика, на момент заключения договора аренды не поставлено на кадастровый учет, границы земельного участка на местности не установлены. Кроме того, он указал еще на ряд несостыковок в договоре аренды, намекая, судя по всему, на то, что прав на это поле у ООО «Восход» никаких нет. Но и это не все.



«Акт о потраве посевов составлен в отсутствие Авдеева П.Г., что также является нарушением. Истцом не представлено доказательств урожайности поля, стоимости центнера овса. Замеры площади потравленного поля не производились. При определении ущерба истец руководствовался методическими рекомендациями по определению прямых затрат на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера в агропромышленном комплексе, которые применяются при режиме ЧС, а не при потраве. Считает, что вина Авдеева П.Г. в потраве отсутствует, в связи с чем просит в удовлетворении заявленных требований отказать», приводит суд позицию стороны ответчика.



Что-то не сходится



Чтобы выяснить, за кем же правда, суд пригласил свидетелей. Один из них - ведущий специалист по растениеводству, принимавший участие в подсчете ущерба и составлении акта о потраве посевов овса в ООО «Восход». На пострадавшем поле тот был три-четыре раза, как следует из его показаний. На заседании также заявил, что по просьбе Афанасия Утенкова он в тот день приехал на поле, увидел лошадей в загоне. Площадь поля не замеряли – вписали в документы со слов Утенкова, который, как мы писали выше, «не стал мелочиться».



При этом в части урожайности поля показания свидетеля несколько расходятся с показаниями директора ООО «Восход». Напомним, Афанасий Утенков заявил, что урожайность – 20 центнеров с гектара, тогда как специалист по растениеводству на суде заявил о 14,7 гектара с центнера.



«Ущерб от потравы ими был определен путем подсчета количества поврежденных стеблей растений до степени прекращения роста на десяти участках по диагонали поля, пересказывает суд показания свидетеля.



Другие свидетели рассказывали, как видели табун лошадей, которых люди ООО «Восход» куда-то перегоняют. И подтвердили, что потравы на поле действительно бывали. Но тот факт, что поле испортили именно лошади Авдеева, никто подтвердить не смог.



Доказательств не хватило



Что же решил суд? Во-первых, судья не согласился с доводами ответчика, владельца лошадей, о том, что договор аренды недействительный и у ООО «Восход» нет права на это поле. Ведь правовых оснований для признания договора таковым суд не усмотрел.



Во-вторых, суд счел, что доказательств того, что именно лошади Авдеева потравили поле, явно недостаточно. Сыграли свою роль и показания свидетелей, утверждающих, что сын Афанасия Утенкова гнал лошадей в загон не с поля, засеянного овсом, а с другого места. Кроме того, «истец не представил допустимых и относимых доказательств, свидетельствующих о том, что урожай, стоимость которого он просит возместить за счет ответчика, мог быть определенно получен ООО «Восход», пришел к выводу суд.



Не доверяя словам Утенкова, суд поднял справку Росстата, где оказалось, что урожайность с одного гектара на этом поле – 17,7 центнера овса. А также сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур, где фигурирует цифра в 14,7 центнера с гектара, которую уже озвучивал один из свидетелей. Сомнению подверглись методы замера поля и потравы.



В общем, суд решил отказать ООО «Восход» полностью, оставив Афанасия Утенкова разбираться с поврежденными посевами самостоятельно.



Отделались испугом



К слову, ООО «Восход» - это один из получателей субсидий Минсельхоза республики. По данным, опубликованным на сайте министерства, за 2020 год предприятие получило примерно 878 тыс. рублей из бюджета. За которые ему, конечно же, нужно отчитываться. Запишут ли фермеры в отчет потравленные площади в отчет? Ведь нет способа лучше отчитаться за бюджетные деньги, чем списать все на неких лошадей. Впрочем, судебного решения, подтверждающего этот факт, у предприятия нет, а значит, документально доказать этот факт сложнее. Зато есть акт, составленный в тот злополучный день комиссией с участием администрации.



Мы, конечно же, ни в чем не обвиняем ООО «Восход». Хотя процессы распределения субсидий Минсельхозом вызывают много вопросов уже не первый год. Как в том анекдоте: «Мышь-полевка за год съедает до тонны зерна» – из объяснительной записки министра сельского хозяйства».



Между тем подобные конфликты между фермерами не редкость. «Номер один» уже писал о жуткой истории, в центре которой также были разборки из-за лошадей в Тарбагатайском районе. Дело закончилось стрельбой, трупом и уголовным делом.



Так что, можно сказать, эта история закончилась более-менее мирно. А с неприязненными отношениями фермерам надо завязывать. Ведь сельское хозяйство республики будет иметь шанс на успех только в том случае, если фермерское сообщество станет единым организмом, где все друг друга поддерживают, а не грызутся по любому поводу.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: pixabay.com

