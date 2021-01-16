Как научить ребенка следовать правилам?
Многие родители хватаются за голову, когда ребенок отказывается кушать суп и со слезами требует конфет. Взрослые не знают, что делать, и от беспомощности одни начинают кричать и силой заставлять малыша есть обед, а другие решают – раз не хочет суп, пусть ест, что хочет. Как быть - запрещать, разрешать или учить ребенка следовать требованиям родителей, чтобы он вырос здоровым, об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Нет наказаниям
- Игорь Валерьевич, как выставлять запреты и требования по отношению к ребенку и в каких случаях они необходимы?
- Эта тема достаточно сложная и важная, поскольку касается границ личности. Для начала коснемся вопроса наказаний. Мы не раз говорили, что наказывать детей не имеет смысла. Это не только не приводит к желаемому результату, но и, наоборот, вредит. Вообще современные представления о воспитании детей достаточно гуманистические, их общая концепция заключается в том, чтобы исключить насильственные меры в воспитании. У этого подхода есть свои сторонники и противники.
Одни говорят: «нас родители наказывали ремнем, но мы выросли нормальными людьми». Другие им вторят, что, дескать, воспитание без наказания равно вседозволенности. Ребенок якобы вырастает избалованным, капризным и неприспособленным к жизни. Эта аргументация основывается на том, что отсутствие насилия и наказания как воспитательного воздействия равнозначно вседозволенности. Но это далеко не так, вседозволенность и неиспользование насильственных средств в воспитании – абсолютно разные вещи.
Не нужно применять наказания, однако ребенок должен в полной мере понимать и чувствовать последствия совершаемых им действий. Например, малыш разбил вазу. В наказание родители ставят его в угол. Дескать, чтобы он понял, что нужно вести себя более аккуратно. Но ребенок этого не поймет. Вместо этого малышу необходимо показать последствия его действий, то есть если он нанес ущерб, то ему нужно его каким-то образом возместить. Конечно, у ребенка нет денег, чтобы купить новую вазу. Но вполне по силам, пусть и при помощи взрослых, убрать осколки и навести порядок.
Это применение последствий является наилучшим способом научить ребенка тому или иному способу поведения: быть более аккуратным, внимательным, ответственным и более самостоятельным.
Но это касается уже совершенных поступков. А что делать, когда ребенок вроде ничего плохого и не совершил, но, тем не менее, ему необходимо предъявить какие-либо требования, чтобы он, к примеру, не покалечил себя, изучая этот мир?
Четкие, постоянные, понятные
Бывает, ребенок не хочет есть или хочет, но не за столом, и таскает куски, сбивая режим питания. Согласитесь, здесь метод последствий неприменим. Мы не можем довести ребенка до ожирения, чтобы показать ему последствия его действий. Такая, по сути, повседневная вещь может вызывать у родителей серьезный ступор. Ну не хочет ребенок есть и все! Отказывается кушать суп и кашу, а хочет только конфеты и по этому поводу устраивает истерики. Как быть? Здесь необходимо выставление требований.
Важно понимать разницу между требованием и наказанием, поскольку очень часто происходит путаница. Если я запрещаю ребенку есть конфеты вместо обеда, то его тем самым не наказываю, несмотря на то, что у него это вызывает обиду и слезы. Это не наказание, это выставление определенных требований.
- Какими должны быть эти требования?
- Важно, чтобы требования правил были очень четкими. Они должны быть постоянными, а не так, что сегодня нельзя, а завтра можно. Также они должны быть понятными ребенку. Например, конфеты – это десерт, а десерт едят только после основного приема пищи.
Требования, которые мы выставляем детям, всегда должны быть чем-то обоснованы. Очень часто родители обосновывают требования, исходя из собственного авторитета и власти: «потому что я так сказал», «я взрослый и лучше знаю, поэтому ты должен меня слушаться».
- Почему, ведь ребенку, наверное, все равно, какое обоснование у требования?
- Потому что, с одной стороны, ребенок не понимает сути установленного требования – непонятно, почему и зачем. А с другой стороны, у него складывается ложное ощущение о всемогущественности взрослых. Наверное, многие в детстве мечтали: «вот стану взрослым, буду делать все, что захочу». Это было, наверное, самым большим разочарованием повзрослевших детей.
Итак, требования всегда нужно обосновывать. Почему конфеты нельзя есть вместо обеда? Потому что это вопрос здоровья: чтобы живот не болел и зубы были здоровы, чтобы у него в организме были необходимые вещества. Поэтому сначала ешь суп, а потом десерт. Так и объяснять детям. Не нужно думать, что это будет ему слишком сложно и непонятно. Нет, если непонятно, он переспросит. Лучше пусть объяснение будет правильным и непонятным, чем просто неясно, почему конфеты нельзя.
Когда ребенок начинает упрямиться, у нас есть железобетонные основания для того, чтобы не поддаваться на его провокации. Ведь чем опасна неустойчивость требований? Тем, что ребенок начинает манипулировать. Когда мы что-то запрещаем, он устраивает истерику, и мы, чтобы избежать рева, все ему разрешаем. Тем самым показываем малышу, каким образом он может получить желаемое. Учим манипуляциям. Поэтому мы должны выдерживать требование четко и объективно его обосновывать.
Сначала суп, потом десерт
Когда ребенок капризничает и давит на наши эмоции криками и истериками, очень важно сохранить спокойствие. Это не всегда удается, что вполне естественно. Но очень важно следовать тому правилу, что требование никогда не должно превращаться в наказание. Оно не должно быть ужесточено за плохое поведение. Например, ребенок начинает упрямиться и не ест суп, родители говорят: «тогда вообще не получишь конфет». Хотя мы понимаем, что, в конце концов, все равно сжалимся перед его слезами и дадим ему конфетку. Это породит манипулятивное поведение. Требование не может ужесточаться и смягчаться. Оно должно быть статично.
Мы можем выразить свое недовольство поведением ребенка: «ты ведешь себя плохо, выйди из-за стола, а как прокричишься, вернешься». В результате не лишаем ребенка обеда из-за его истерики за столом, а даем ему время на эмоциональную разрядку. Он успокоится, придет в себя, а мы вернемся к первоначальной точке: «сначала ешь суп, а потом десерт».
Казалось бы, все достаточно просто и понятно. Но на практике очень часто приходится встречаться с тем, что даже касаемо пищевого поведения дети едят все, что им заблагорассудится, и родители никак не могут на это повлиять. «Он не хочет, я же не могу его заставить», - говорят они. Запомните, перед нами не стоит задача заставлять ребенка есть то, что он не хочет. Наша задача установить правила и требовать их выполнения.
Итак, требование не должно быть наказанием, оно должно быть постоянным и понятным. Еще очень важный момент – требований не должно быть чрезмерно много. Важно понимать, что и у этого инструмента воспитания есть свои ограничения. Не бывает какого-то одного универсального средства, и если у нас все вокруг превратится в правила и требования, то ни к чему хорошему это не приведет. Ребенок окажется в ситуации, когда он будет вынужден нарушать эти правила, что их попросту обесценит. Большим числом требований и правил мы усложним жизнь и себе, и ребенку.
Как правило, требования должны касаться вопросов жизнеобеспечения: режима дня, питания, отдыха, гигиены. Ими мы можем регулировать такие проблемы в воспитании, как неправильный режим питания, чрезмерное время, которое ребенок проводит у телевизора/компьютера/гаджета, выполнение гигиенических процедур.
Однако требования не могут распространяться на сферу взаимоотношений, допустим, между членами семьи. Например, старший ребенок в семье должен отвечать за младшего. Или после развода требовать не общаться с вторым родителем (если это не опасно для жизни и здоровья ребенка).
- Объясните, почему требования не должны касаться сферы взаимоотношений?
- Потому что это сфера договоренностей, она должна быть гораздо более гибкой. Ребенка нужно учить договариваться о том, как в отношениях распределяются и перераспределяются роли. Кто должен убирать игрушки – старший ребенок или младший, кто должен помогать с уроками, с кем и как общаться.
Правила и свобода выбора
Говоря о требованиях, не стоит забывать о таких вещах, как альтернативность. Например, очень часто родители беспокоятся по поводу распорядка дня ребенка. Психологи рекомендуют, что у малыша должен быть достаточно четкий режим дня, который предусматривает наличие свободного времени, когда ребенок может заниматься чем угодно. И здесь возможна альтернатива. Приведу пример. Родители беспокоятся, что ребенок много времени проводит за компьютером. Запретить ему это - контрпродуктивно. Мы можем установить правила пользования компьютером: «когда у тебя есть по расписанию два часа свободного времени, ты можешь поиграть в компьютер, а можешь пообщаться с друзьями - решай сам». Нужно в первую очередь добиться соблюдения этого правила.
Обратите внимание, здесь нет запрета на использование компьютера, а вводится правило, лишь потом следует альтернатива: «решай сам - ты можешь играть на компьютере, а можешь вместе со мной поехать покататься на лыжах». Альтернатива предусматривает выбор, мы просто можем сделать более привлекательным тот или иной вариант.
- В этом таится некоторая хитрость.
- Безусловно, но мы не обманываем ребенка, а предлагаем ему альтернативу. Тем самым учим делать выбор. Например, ты хочешь посмотреть мультики или чтобы я почитал тебе книжку? Но учти, что если будешь смотреть мультики, то книжку тебе уже не смогу почитать - у нас на это не будет времени.
Во всем нужно соблюдать меру и понимать, что универсальных средств и методов в воспитании детей не бывает. Необходимо быть гибким в выборе того или иного средства и понимать, что если какой-то метод не работает, то надо искать ему альтернативу, нежели любым путем, в том числе и насильственным, добиваться результата.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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