Жительница Улан-Удэ «отрезала» себе крупный кусок земли в центре города

Кому достался кусок земли под усадьбой купчихи Черных?

В феврале прошлого года жильцы многоквартирного дома №7 по улице Соборная (бывшая Линховоина) для оплаты земельного налога заказали выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Каково же было их удивление, когда они узнали, что площадь принадлежащего им придомового участка земли значительно уменьшилась. Если раньше она составляла 1119 квадратных метров, то теперь почему-то вдруг стала всего 470 «квадратов». Куда ушла земля стоимостью в миллионы?Обеспокоенные собственники земли обратились за разъяснениями в Росреестр по РБ и узнали, что площадь уменьшена по заявлению некой гражданки П. еще в ноябре 2018 года на основании приложенного ею на бумаге межевого плана, составленного кадастровым инженером М., датированного аж 6 октября 2016 года.Но как же получилось, что эта женщина, не проживающая по Соборной, 7, и не являющаяся собственником придомовой земли, «отрезала» себе крупный кусок в центре города? Ведь по закону зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Да и Конституция РФ гласит, что право частной собственности неприкосновенно и охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Однако никаких судебных решений об изъятии у собственников части их участка или об аннулировании, признании недействительными прав собственности нет и не было.- 21 мая 2013 года комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ для формирования придомового участка и проведения межевых работ выдал решение об утверждении схемы расположения объекта на кадастровом плане. Через кадастрового инженера мы заказали кадастровые работы, и он выполнил межевой план с актом согласования границ придомового участка площадью 1157 квадратных метров, утвержденный подписью и печатью КУИЗ администрации Улан-Удэ, - разъясняет ситуацию одна из собственников дома и земли Марина Зеркалий.В том же, 2013 году отмежеванный придомовой участок площадью 1157 квадратных метров поставлен на государственный кадастровый учет с присвоением ему кадастрового номера и государственной регистрацией права общей долевой собственности участка за четырьмя собственниками, среди которых не было никакой пятой «собственницы» П. Все права на недвижимое имущество и земельный участок жители дома получили в соответствующих документах.В декабре 2017-го площадь придомового участка изменилась до 1119 квадратных метров. Дело в том, что в межевом плане кадастровый инженер допустил ошибку, не обратив внимания на капитальный гараж площадью 26,2 «квадрата», стоящий в ограде дома. Тогда-то жильцы и вспомнили, что эта старая постройка уже давно продана и попала в чужие руки. Здесь мы подошли к самому важному - к гаражу, принадлежащему той самой гражданке П.- Квартиры в нашем доме более 70 лет назад были выделены сотрудникам МВД – нашим дедушкам, а в гараже стояла служебная машина милиции, - рассказывает Марина Зеркалий. – Жилье передавалось из поколения в поколение, а этим гаражом уже давно никто не пользуется. Стоит да стоит как бесхозный.Жильцы дома решили бороться за свою землю и обратились в суд. Собственники потребовали признать недействительными результаты вороватого межевания и внести в кадастр истинные сведения о площади их земли в 1119 квадратных метров.Но Советский районный суд Улан-Удэ 13 октября 2020 года отказал истцам, посчитав, что гражданка П. с ее гаражом и кадастровый инженер, уменьшивший жильцам дома земельный участок больше, чем наполовину, имели право вторгаться в чужую частную собственность и изымать 649 квадратных метров земли. Притом что этот кусок центральной части города стоит приличные деньги - его рыночная стоимость составляет 15-20 млн рублей.Суд посчитал, что кадастровый инженер поступил правильно, руководствуясь схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной решением КУИЗ администрации Улан-Удэ ориентировочной площадью 470 квадратных метров от 21 мая 2013 года. Однако суд почему-то не учел, что срок любого решения об утверждении схемы по закону составляет два года, и он давно истек, а значит, вороватый межевой план кадастрового инженера недействителен.В подтверждение тому, что земельный участок жильцов этого дома никак не мог быть 470 «квадратов», говорит масса официальных документов, начиная с 1996 года, где его площадь составляла и 1300, и 1157, и 1119 квадратных метров.- Для суда почему-то ничего не значило, что этот межевой план является недействительным еще и потому, что в нем отсутствует акт согласования границ земельного участка, подписанный собственниками земельного участка, то есть нами. Этот акт является неотъемлемой частью межевого плана, без которого он недействителен, - делится Анна Климова, одна из жительниц дома.Немаловажен и еще один факт. Дом с землей, вокруг которого разгорелся скандал, является объектом историко-культурного наследия. Согласно охранному свидетельству, этот дом - «Усадьба купчихи Черных» - внесен в реестр памятников истории и культуры народов РФ. Это значит, что законом запрещено изменение ее границ за рядом исключений, к которым данный случай не относится.- Суд не придал значения тому, что кадастровый инженер под гараж площадью 26,2 квадратных метра отмежевала участок площадью 42 «квадрата», поставленный на кадастровый учет с присвоением ему кадастрового номера, а гаражу адреса «ул. Соборная, 7 А», хотя такого дома на этой улице нет. Притом что гражданка П. проживает в Селенгинском районе и домов поблизости с гаражом у нее нет, - сообщает адвокат жильцов Лидия Льянова.Разрешая этот спорный вопрос, связанный с объектом историко-культурного наследия, суд почему-то не привлек в качестве свидетеля Министерство культуры РБ, а также не счел нужным и отказал в назначении ряда экспертиз (землеустроительной, санитарно-эпидемиологической, градостроительной и пр.), которые бы пролили свет на истинное положение вещей.- Мы не согласились с решением Советского райсуда и направили апелляционную жалобу в Верховный суд РБ, - констатирует адвокат. – Также подали заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления, связанного с незаконным изъятием дорогостоящей недвижимости – земли. Надеемся, что в скором времени справедливость восторжествует и жителям дома по Соборной будет возвращена их законная земля.Любовь Ульянова, «Номер один».Фото А. Климовой