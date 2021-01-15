ВЛКСМ умер, а рожденная им любовь выжила

В Чите сыграли отложенную на 40 лет «комсомольскую» свадьбу



В Чите в Черновском отделе ЗАГС официально зарегистрировали историю любви, начавшуюся в День комсомола «при жизни» ВЛКСМ. Валентин Уваров и Наталья Днепровская пришли зарегистрировать свой брак спустя 40 лет после встречи, сообщает официальный портал Забайкальского края.



О необычных молодоженах рассказала руководитель отдела Наталья Краснова.



«История их любви достойна восхищения. Новобрачные познакомились более 40 лет назад в Сретенске в День комсомола. Полюбили друг друга, но судьба развела на многие годы. Каждый прожил свою долгую жизнь: семья, дети. Оба овдовели. И вновь в День комсомола нашли друг друга через социальные сети. Встретились, прожили вместе год, словно и не было этих 40 лет разлуки. И вот в зале бракосочетаний под звуки свадебного марша их объявили мужем и женой. Работникам отдела было очень приятно видеть, сколько искренней нежности и счастья излучала эта пара. Свадебный танец молодожены исполнили под памятную для них музыку».



Фото: Департамент ЗАГС Забайкальского края

