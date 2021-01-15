Школьников Бурятии обеспечили бесплатными планшетами для дистанта

Более 1200 гаджетов на 7 млн рублей закуплены за счет дальневосточной субсидии



В Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова закуплено 1258 планшетов на сумму свыше 7 милллионов рублей для школьников республики, которые нуждались в гаджетах при дистанционной форме обучения. Средства выделены в рамках президентской дальневосточной субсидии, сообщили пресс-службе правительства республики.



В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции почти 125 тысяч учеников школ республики обучались дома. При этом выявились проблемы, связанные с отсутствием у них возможностей для участия в онлайн-уроках. В многодетных, малообеспеченных семьях не было возможности оплатить интернет, обеспечить детей компьютерной техникой и смартфонами.



Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, были разработаны решения для обеспечения школьников средствами обучения. Так, некоторые школы передавали на период дистанта школьникам компьютеры. Также школам благотворительную помощь оказывали спонсоры.



В декабре прошлого года минвостокразвития России одобрило предложение главы Бурятии о выделении средств на закупку планшетов. Принято решение обеспечить новыми гаджетами в первую очередь крупные школы республики, где обучается свыше 1000 детей, и где в целях соблюдения требований безопасности 30% детей по сей день обучаются в дистанционном формате. В Бурятии насчитывается 33 такие школы.

В школе №8 .Улан-Удэ одной из первых получила планшет многодетная семья Ухеевых, в которой воспитываются пятеро школьников.



«Испытываю радость и облегчение, выражаю благодарность за предоставленный планшет. Дистанционное обучение проверило нас на прочность, как физически, так и морально. Кроме того, мы понесли существенные материальные затраты на закупку технических средств во время дистанта, поэтому нам вдвойне приятнее получить такую поддержку», - рассказала мама детей Сэсэгма Ухеева.



«Из 2 437 учащихся нашей школы мы выбрали особо нуждающихся. Ежедневно в период дистанционного обучения нами проводился мониторинг отсутствующих, был проведен анализ каждой семьи. И по результатам этих действий мы распределили 20 планшетов, которые получила наша школа», - прокомментировала заместитель директора по социальной работе школы №8 Улан-Удэ Ирина Беломестнова.

К началу третьей четверти все планшеты поступили в школы.



Фото: egov-buryatia.ru

