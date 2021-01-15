В феврале жители Бурятии снова смогут купить льготные авиабилеты

Льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней



Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщил, что уже в феврале авиакомпании, участвующие в программе, получат второй транш госсубсидии.



«На Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней. В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиарда рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится. Мы, со своей стороны, продолжим работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе - включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок», - подчеркнул Алексей Чекунков.



В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что направление дополнительных средств на субсидирование авиаперевозок в регионы ДФО позволит перевезти в 2021 году на 450 тысяч пассажиров больше, чем в предыдущем, сообщает минвостокразвития.



Фото: minvr.gov.ru

