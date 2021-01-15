Туристы из Бурятии фальсифицируют тесты на COVID алкоголем и мирамистином

«Профилактика» начинается прямо на борту самолета





С начала января в аэропорту «Байкал» каждое утро происходит столпотворение. Прибывающие в Улан-Удэ пассажиры вынуждены проходить обязательное ПЦР-тестирование на COVID, в результате чего время выхода в город задерживается из-за очередей. Между тем многие туристы начинают «мухлевать» с тестами еще на начальном этапе, прежде всего, те, кто выехал на новогодние праздники за рубеж и возвращается назад.

Напомним, что в большинстве доступных для бурятских туристов стран для пляжного отдыха (Куба, Танзания, Египет, Мальдивы и др.) требуется обязательный тест на COVID (за 72 часа до посещения страны или тестирование в аэропорту прибытия). Причем качество ПЦР-тестов за рубежом настолько низкое, что наблюдается большое число ложно-положительных результатов. В этом случае вполне здоровый турист вместо отдыха получает 14-дневный карантин в изоляторе, причем за свой счет. Естественно, что большинство отдыхающих стараются всеми путями минимизировать подобные «сюрпризы».- Практически сразу, как только мы вылетели из Москвы и наш самолет взял курс на Кубу, многие достали купленный в дьюти-фри крепкий алкоголь и начали «профилактироваться» - полоскать алкоголем горло, - рассказывает в соцсети бурятский турист Владислав. - А перед заходом на посадку все начали брызгаться мирамистином, промывая нос и горло.Дело в том, что любое промывание слизистых снижает выявляемость вируса. И когда берут мазок с обработанных антисептиками слизистых человека, тест чаще всего оказывается отрицательным. Неудивительно, что весь борт, на котором летели бурятские туристы на Кубу, благополучно прошел тестирование на ковид и туристы попали в отели, а не под карантин.Что касается тестирования на обратном пути — из Москвы в Улан-Удэ, то большинству бурятских туристов в аэропорту «Байкал» что-либо дополнительно предпринимать не имеет никакого смысла.Напомним, что недавно региональные власти в очередной раз проявили инициативу, став первыми в России, кто решил за счет бюджета тестировать в аэропорту Улан-Удэ всех прибывающих туристов, командировочных и жителей Бурятии. Тест обязаны сдать методом ПЦР все пассажиры из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Такое нововведение власти объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Там заверили, что тест бесплатный, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.Однако, учитывая популярность дезинфектантов и отсутствие возможности по контролю за туристами на борту самолетов, можно предположить, что эта мера будет малоэффективной.При всех названных аргументах инициатива с самого начала стала вызывать неудовольствие пассажиров. Так, в аэропорту «Байкал» сразу же возникли просто огромные очереди в зале прилета. Свыше десятка столов для анкетирования и сдачи мазков расположили в неприспособленном и тесном зале прилета, граничащем с комнатой выдачи багажа. В результате уставшие после долгого перелета люди вынуждены отстаивать фактически две очереди (на тестирование и в зал выдачи багажа).Причем с первых же дней всех встречающих руководство аэропорта фактически выгнало на улицу. Ведь автоматические двери в зал прилета настроили таким образом, чтобы они работали только на выпуск пассажиров и захлопывались перед заходящими в аэропорт посетителями. Уровень сервиса просто замечательный. Встречающие вынуждены ждать, когда их родственники отстоят долгие очереди внутри аэропорта. Причем людям на улице приходится притоптывать и приплясывать снаружи, чтобы не замерзнуть. Похоже, у нас тут подзабыли, что Улан-Удэ это не Сочи и на дворе минус 20. Подобного отношения к людям, думается, не наблюдается ни в одном российском регионе.В руководстве аэропорта полагают, что неудобства временные.- Да, мы понимаем, что есть сложности, и делаем все возможное, чтобы побыстрее обработать потоки прибывающих пассажиров, - говорит генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев. - По нашим расчетам, на выдачу багажа отводится 15-20 минут, и за это время около 70% пассажиров успевают пройти анкетирование и сдать тесты на ковид. Добавлю, что мы обеспечиваем только инфраструктуру, а главную работу делают медики и волонтеры. И от них зависит, как быстро они проведут все необходимые процедуры.При этом Дмитрий Гармаев признал, что эксперимент с тестированием на коронавирус ухудшил и без того сложное положение в здании аэропорта. За последние годы пассажиропоток вырос в два раза, и сегодня все надежды только на скорейшее строительство нового терминала.Добавим, что все эти дополнительные меры продлятся максимум до 20 января, когда в Бурятии закончится этот эксперимент, ведь он потребует огромных средств на организацию и закупку бесплатных для пассажиров, но дорогостоящих для бюджета ПЦР-тестов. Будем надеяться, что финансовые потери для бюджета не будут очень большими. А другие регионы, с сочувствием глядя на экспериментаторов из Бурятии, учтут полученный негативный опыт с входящим тестированием пассажиропотока.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»