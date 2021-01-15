Пострадавшую от собак улан-удэнку переводят в другую клинику

Матери Татьяны Лоскутниковой разрешили прилететь к дочери в Москву





Покусанную стаей бродячих собак 20-летней улан-удэнку Татьяну Лоскутникову перевозят в клинику имени Сеченова. Об этом ее близкие сообщили в соцсетях. Там Татьяне будут проводить дальнейшие операции по восстановлению.

- Врачи дали тете поговорить с Танюшей по телефону. Она передает всем привет, обещает быть сильной и очень ждет встречи с родными! Стойкая наша девочка, - делится в соцсети сестра девушки Юлия.Кроме того, мама Тани получила разрешение на полет в Москву. Ранее это было запрещено – врачи не видели необходимости в присутствии женщины рядом с пострадавшей, вдобавок, ситуацию осложняла эпидемия коронавируса. Сейчас Лариса Лоскутникова готовится к встрече с дочерью.– Ну, слава Богу! Теперь точно все наладится, Танечка быстрее пойдет на поправку, ведь материнская любовь лечит, – радуются за семью Лоскутниковых комментаторы в соцсети.Напомним, 23 декабря минувшего года Татьяна Лоскутникова стала жертвой бродячих собак в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. 20-летняя девушка получила многочисленные травмы и в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где врачи боролись за ее жизнь. Позднее, в этот же день и в том же микрорайоне, свора собак напала на ребенка, однако его вовремя спасли соседи. Но уже 12 января в Забайкальском произошла еще одна трагедия – от оголодавших животных сильно пострадал 11-летний мальчик. Сегодня ночью маленького улан-удэнца транспортировали спецбортом в московскую больницу.В связи с громким скандалом, власти объявили о массовом отлове бродячих собак. Кроме того, власти Бурятии предложили увеличить штраф для владельцев собак, отправляющих их на самовыгул, до 50 тысяч рублей.Фото: из соцсетей семьи Т. Лоскутниковой