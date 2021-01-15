В Улан-Удэ поймана четвертая собака, напавшая на подростка

Количество бригад по отлову собак с понедельника будет увеличено почти втрое - до 17



В Улан-Удэ, предположительно, поймана четвертая собаку, которая



«Вчера сообщили, что поймали четвертую собаку. Она попадает под описание. На шерсти в районе пасти многочисленные засохшие пятна крови. Собака передана ветеринарии. Вчера в мкр. Забайкальский было отловлено пять особей, – рассказал Гашев.



Всего за прошедшие сутки принято 279 заявок об отлове собак единой дежурно-диспетчерской службой, еще 54 заявки принято Комитетом городского хозяйства. Отловлено 79 особей.



Количество бригад по отлову собак с понедельника, после заключения дополнительных контрактов, будет увеличено до 17. Сейчас работает шесть бригад, сообщили в администрации города.



Кроме того, идут ежедневные рейды управления административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов г. Улан-Удэ. Вчера пройдено 263 домовладения, составлено семь протоколов об административных правонарушениях, выдано 122 требования на явку в управление административного контроля для предъявления регистрации домашних животных. Всего с 24 декабряройдено 3058 домовладений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1186 требований на явку.



Сергей Гашев отметил, что несмотря на требования на явку, приходят единицы – владельцы собак игнорируют требования и назрел перестройка работы в этом направлении. «Вчера с юристами и с административным контролем отработали. Предлагаем вариант, когда мы видим, что собака во дворе есть, фиксируем и делаем запрос в ветеринарию. Если нам дают ответ, что особь не зарегистрирована, то мы даем письменным заказным письмом уведомление по привлечению к административной ответственности. Через месяц, когда у нас письмо приходит, даже если его не получали на почту, мы считаем, что оно вручено и можем без явки владельца привлекать его к административной ответственности. У нас будет 100-процентное наказание владельцев которые не зарегистрировали своих животных», – пояснил свою позицию Сергей Гашев.



Мэр Улан-Удэ предложил решать вопрос на месте. «По-другому предлагаю работу выстраивать. Представители ветеринарии будут находиться вместе с вами, и сразу смотреть: зарегистрирована или нет. Если не зарегистрирована, то хозяин может тут же ее зарегистрировать на месте, если не хочет регистрировать, то тогда ее изымают. Предлагаю отработать такой вариант», – сказал Игорь Шутенков.



Также на оперштабе были рассмотрены вопросы по проверке приютов для собак, точек общественного питания и других предприятий и организаций, где содержат собак для охраны, либо просто прикармливают животных. Все поручения структурных подразделений отражены в протоколе с указанием сроков исполнения.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ, предположительно, поймана четвертая собаку, которая напала на одиннадцатилетнего подростка в микрорайоне Забайкальский . Об этом сегодня на оперштабе сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.«Вчера сообщили, что поймали четвертую собаку. Она попадает под описание. На шерсти в районе пасти многочисленные засохшие пятна крови. Собака передана ветеринарии. Вчера в мкр. Забайкальский было отловлено пять особей, – рассказал Гашев.Всего за прошедшие сутки принято 279 заявок об отлове собак единой дежурно-диспетчерской службой, еще 54 заявки принято Комитетом городского хозяйства. Отловлено 79 особей.Количество бригад по отлову собак с понедельника, после заключения дополнительных контрактов, будет увеличено до 17. Сейчас работает шесть бригад, сообщили в администрации города.Кроме того, идут ежедневные рейды управления административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов г. Улан-Удэ. Вчера пройдено 263 домовладения, составлено семь протоколов об административных правонарушениях, выдано 122 требования на явку в управление административного контроля для предъявления регистрации домашних животных. Всего с 24 декабряройдено 3058 домовладений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1186 требований на явку.Сергей Гашев отметил, что несмотря на требования на явку, приходят единицы – владельцы собак игнорируют требования и назрел перестройка работы в этом направлении. «Вчера с юристами и с административным контролем отработали. Предлагаем вариант, когда мы видим, что собака во дворе есть, фиксируем и делаем запрос в ветеринарию. Если нам дают ответ, что особь не зарегистрирована, то мы даем письменным заказным письмом уведомление по привлечению к административной ответственности. Через месяц, когда у нас письмо приходит, даже если его не получали на почту, мы считаем, что оно вручено и можем без явки владельца привлекать его к административной ответственности. У нас будет 100-процентное наказание владельцев которые не зарегистрировали своих животных», – пояснил свою позицию Сергей Гашев.Мэр Улан-Удэ предложил решать вопрос на месте. «По-другому предлагаю работу выстраивать. Представители ветеринарии будут находиться вместе с вами, и сразу смотреть: зарегистрирована или нет. Если не зарегистрирована, то хозяин может тут же ее зарегистрировать на месте, если не хочет регистрировать, то тогда ее изымают. Предлагаю отработать такой вариант», – сказал Игорь Шутенков.Также на оперштабе были рассмотрены вопросы по проверке приютов для собак, точек общественного питания и других предприятий и организаций, где содержат собак для охраны, либо просто прикармливают животных. Все поручения структурных подразделений отражены в протоколе с указанием сроков исполнения.Фото: ulan-ude-info.ru