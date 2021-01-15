Худрук театра в Улан-Удэ шокирован жестокостью горожан

Сергей Левицкий призывает трезво взглянуть на «собачью проблему»





Второй месяц в Улан-Удэ и Бурятии не утихают дискуссии по поводу нападений собак на горожан. Улан-удэнцы разделились на два лагеря: одни призывают самостоятельно истребить безнадзорных собак, собравшись в группы, а другие пытаются успокоить жителей и требуют ответа от властных структур.

Понять панику отчаявшихся жителей можно: с конца прошлого произошло уже несколько резонансных нападений свор бродячих животных на людей. Однако, решать проблему радикальными мерами – тоже далеко не лучший, да и к тому же временный выход, считает художественный руководитель Русского драматического театра Сергей Левицкий. Он призвал горожан одуматься и изложил свой взгляд на ситуацию.– С ужасом слежу за тем, какая дискуссия разворачивается в Бурятии на фоне темы бездомных собак. Безусловно, последние трагедии с пострадавшими детьми и подростками от бездомных стай собак – это чудовищно. Я, признаюсь, сам до ужаса боюсь собак на улицах, меня кусали. Мою жену чуть не разорвала стая собак, ей чудом удалось спастись и после пришлось пройти 40 дней терапии. И даже все это не заставит меня призывать убивать поголовно животных, – рассказал Левицкий на своей странице в соцсетях.Театральный деятель обращает внимание на обилие призывов к убийству в Интернет-пространстве Бурятии.– Я читаю комментарии на разных интернет-платформах, и волосы дыбом встают! Столько жестокости, ненависти, «пены на губах». Люди! Если вашего ребенка избили или, не приведи Бог, убили на улице какие-то малолетние отморозки, значит ли это, что нужно перестрелять всех «ауешников», пьяниц, наркоманов и просто вставших на неверный путь людей? Так, к чему сеять эту ненависть и призывать к массовым убийствам животных? – возмущается худрук.Левицкий считает, что «собачья проблема» возникла уже давно не только в Бурятии, но и во всей России. И в первую очередь следует обратить внимание на пути ее решения в цивилизованных странах. По его словам, необходим комплексный подход к проблеме, а не импульсивные радикальные меры. В своем высказывании Левицкий обращает внимание на официальные данные.– Вот что пишут в серьезном документе «Исследование эффективности государственных стратегий по регулированию численности безнадзорных животных в 31 европейской стране» европейские специалисты: «Исследование проводилось Всемирным обществом защиты животных и Королевским обществом предотвращения жестокого обращения с животными в 2006-2007 годах. Сравнив между собой опыт европейских стран, исследователи пришли к выводу, что ни тотальная зачистка города от собак, ни гуманный отлов с пожизненным содержанием в приюте, проблему не решают. Необходима последовательная многосторонняя и скоординированная общегосударственная программа, которой следуют на протяжении значительного времени. Государственная программа должна включать обучение владельцев животных, управление городской средой, принудительную регистрацию собак, контроль за разведением и продажей. Все эти элементы должны поддерживаться строгим законодательством. Усилий какой-либо отдельной организации недостаточно. Результат зависит от желания работать вместе у федеральных, местных властей, ветеринарных служб и некоммерческих организаций», – говорит Сергей Левицкий в своем обращении.Кроме того, он отмечает, что жителям следует прекратить панику и призывы к убийствам всех безнадзорных животных.– Мне кажется, мы и без того живем в настолько агрессивной и антигуманной среде, что плодить ненависть дальше в Бурятии, где главным должен быть буддийский принцип «Во благо всех живых существ», просто недопустимо. Мы – люди, мы – сильнее и умнее животных. В прайдах, где-то в далеких джунглях, сильный пожирает слабого, на то они и животные. Но человек когда-то собаку в космос первой отправил, пожертвовав ею ради покорения космоса. Так неужели человеку не в силах решить вопрос с бездомными животными гуманными способами, а главное, милосердными? Это легче, чем освоить космос, – заканчивает свой пост Сергей Левицкий.Фото: russianstock.ru