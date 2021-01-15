Президент России поможет стерилизовать домашних животных в Бурятии

«Зоозащитники Бурятии» выиграли грант Фонда президентских грантов почти в 3 млн рублей



Региональная общественная организация «Зоозащитники Бурятии» организует на средства Фонда президентских грантов льготную стерилизацию домашних питомцев для социально-уязвимых категорий населения республики. Сумма выигранного гранта составляет 2, 988 миллиона рублей. Сумма софинансирования – чуть выше 580 тысяч рублей.



«При анализе звонков на нашу горячую линию, мы заключили, что именно социально-уязвимые слои населения чаще всего проявляют сострадание и подбирают брошенных животных с улиц. В настоящее время стоимость стерилизации для таких граждан неподъемна и доходит до 2,5 - 3 тысяч рублей. Льготная стерилизация с небольшим собственным вкладом в 300 рублей позволит не допустить выбрасывание приплода от домашних собак и кошек на улицу. Мы предотвращаем в результате стерилизации 650 животных (500 самок и 150 самцов) появление на улицах городов и районов республики около 10 тысяч бездомных кошек и собак.



Проблема бездомных животных актуальна на сегодняшний день во всех регионах нашей страны, в том числе и в Бурятии. По оценке республиканского управления ветеринарии в городах и районах региона насчитывается около 14 тысяч бездомных животных, том числе в Улан-Удэ - около 7 тысяч. До 2020 года в республике проводился безвозвратный отлов безнадзорных животных. За десять лет отлова истреблено более 100 тысяч собак, но проблема безнадзорности животных так и не решена, поскольку основным источником пополнения армии бездомных собак и кошек являются ставшие ненужными домашние животные и их потомство. Таким образом, отлов, производимый в соответствии с новыми требованиями законодательства с возвращением животных в естественную среду , как основная регулирующая стратегия, не может привести к существенному снижению численности бездомных животных, если не решать эту проблему комплексно».



Вполне очевидно, что стерилизация домашних животных, не несущих племенную ценность - единственный эффективный метод остановить неконтролируемое размножение. Ведь даже если стерилизованное животное окажется на улице, оно уже не принесет новое потомство. Многие жители хотят сделать пространство вокруг своего дома более комфортным, поэтому готовы потратить небольшую сумму для решения проблемы размножения бездомных животных. Таким образом, для волонтеров есть возможность стерилизовать кошек, живущих в подвалах домов, собак, живущих во дворах домов, тем самым предотвратив их дальнейшее размножение и страдания их самих и их потомства от уличной жизни», - говорится в обосновании социальной значимости проекта.



Всего в Бурятии в первой половине 2021 года поддержку Фонда президентских грантов получат 15 социально-ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы, молодежные, спортивные, историко-культурные организации и даже добровольная пожарная команда. Гранты выделяются на реализацию социально значимых некоммерческих проектов в Бурятии. Общая сумма грантовой поддержки НКО Бурятии- 28,4 миллиона рублей, сообщили в правительстве республики.



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