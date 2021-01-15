Бато Семенов стал кавалером Ордена Полярной звезды

Награда нашла его 25 лет после начала работы над укреплением российско-монгольской дружбы







Известный общественный и политический деятель, депутат Народного Хурала Бурятии с первого по пятый созывы Бато Семенов награжден Орденом Полярной звезды Монголии, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Удостоверение к ордену подписал президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Награду вручил Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал. Он отметил вклад Бато Семенова в укрепление сотрудничества и дружбы между двумя странами.



В свою очередь, Бато Семенов признался, что для него эта награда имеет особое значение. По его словам, сотрудничество началось 25 лет назад.



«В Народном Хурале Бурятии я был членом парламентской группы «Дружба между Бурятией и Монголией». Будучи депутатом Госдумы, дважды с официальным визитом посещал Монголию в составе российских делегаций. Получив высшую награду для иностранных граждан Монголии – Орден Полярной звезды – я испытываю чувство гордости. Выражаю огромные слова благодарности, прежде всего, президенту Монголии г-ну Баттулге и всем моим коллегам и друзьям, которые работают в монгольском парламенте», - сказал кавалер престижной награды.



Государственная награда Монголии - Орден Полярной звезды - является высшей для иностранных граждан. Орден учреждён в 1936 году, им награждаются военнослужащие, рабочие, служащие и прочие граждане, добившиеся высоких результатов в своих сферах деятельности.



Фото: hural-buryatia.ru

