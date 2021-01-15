В Улан-Удэ усилили работу мобильных групп по проверке собак

Сотрудники отлова вместе с ветеринарами обошли более трех тысяч домов





В Улан-Удэ продолжается усиленная работу по отлову безнадзорных собак. Мобильные группы, в состав которых входят представители районных администраций, структурных подразделений администрации города и Управления ветеринарии, проверяют содержание домашних животных, отслеживают информацию о собачьих сворах и сообщают в службу отлова.

Как сообщает Комитет городского хозяйства, рейды прошли по всем трем городским районам. С 24 декабря успели проверить 3058 домов, составлено 75 протоколов об административном нарушении, а также выдано 1186 требований на явку. В микрорайоне Забайкальский, где произошли резонансные нападения бродячих стай на людей, проверено 263 дома, вручено 70 памяток, а также составлен один протокол. Там же зарегистрировали 29 собак и вакцинировали 53 особи.В микрорайонах Восточный и Шишковка проверено 133 дворовых участка, составлено четыре протокола и привиты 3 собаки. В Советском районе города мобильные группы проверили 105 дворов, выдали 22 предписания и составили два протокола на владельцев. Вакцинировали 31 собаку, зарегистрировали 12 особей.Комитет городского хозяйства напоминает, что с жалобами на нарушение правил выгула питомцев можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля КГХ по следующим телефонам:37-72-52, 37-72-48 – по Советскому району,23-05-80 – по Железнодорожному району,23-04-10 – по Октябрьскому району.Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 рублей. За отсутствие регистрации – от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ