В Бурятии спасатели отбуксировали с Байкала сломавшуюся аэролодку

Ее экипаж из трех человек доставили до местности Монахово, с людьми все в порядке



В Бурятии трое мужчин следовали по озеру Байкал на аэролодке «Фортесс» по направлению к городу Северобайкальск. В Чивыркуйском заливе, в пяти километрах от села Курбулик, лодка сломалась, возникли сложности с ремонтом. Путешественники запросили помощь.



С базы Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) выехали два спасателя на вездеходе «Трэкол», сообщили в пресс-службе БПСО.



Спасатели транспортировали пострадавших и отбуксировали неисправную лодку до местности Монахово. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.



Фото: БПСО

