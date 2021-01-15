15.01.2021
В Бурятии спасатели отбуксировали с Байкала сломавшуюся аэролодку

В Бурятии спасатели отбуксировали с Байкала сломавшуюся аэролодку

Ее экипаж из трех человек доставили до местности Монахово, с людьми все в порядке  

В Бурятии трое мужчин следовали по озеру Байкал на аэролодке «Фортесс» по направлению к городу Северобайкальск. В Чивыркуйском заливе, в пяти километрах от села Курбулик, лодка сломалась, возникли сложности с ремонтом. Путешественники запросили помощь.

С базы Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) выехали два спасателя на вездеходе «Трэкол», сообщили в пресс-службе БПСО.

Спасатели транспортировали пострадавших и отбуксировали неисправную лодку до местности Монахово. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Фото: БПСО
инцидент лодка Байкал
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