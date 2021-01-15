В Улан-Удэ при виде мэра собаки разбежались по подворотням

Игорь Шутенков потребовал от горожан следить за своими животными





На своей странице в Инстаграм мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подвел промежуточные итоги по решению проблемы бродячих собак.

«За последние сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу от горожан поступило более 400 жалоб на безнадзорных животных. КГХ проверяет адреса: часть повторяется, но тем не менее цифра большая. Увеличиваем количество групп по отлову. Сейчас работает девять бригад, поручил усилить ещё пятью экипажами. В среднем по городу отлавливали по 20 собак в день, хотим довести эту цифру до 100 животных ежедневно», - рассказал мэр.Градоначальник также потребовал от горожан держать своих питомцев во дворах.«Вчера возвращался со схода и в микрорайоне Горький своими глазами наблюдал картину: собаки разбегаются с дороги и все по домам — в подворотни. Под каждыми воротами лаз. Мобильные группы работают, информируют горожан, но не ждите предписания. Заколотите или засыпьте лазы до того, как от вас этого потребуют в принудительном порядке. Домашняя собака не должна оставаться без присмотра хозяина и свободно бегать по улицам. Даже если она маленькая, «добрая» и «точно не кусается», - заявил Игорь Шутенков.Фото: «Номер один»