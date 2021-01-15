Бурятский режиссер сочинил стих про отставку правительства

Своим творчеством Юрий Ботоев поделился с пользователями соцсетей
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов официально объявил об отставке правительства. Многих жителей республики новость сильно удивила, а кого-то даже вдохновила. Бурятский режиссер Юрий Ботоев посвятил значимому политическому событию небольшой стих, который разместил на своей странице в соцсети.
Все правительство - в отставку!
Блин, а в кадрах – дефицит.
Кто-то был видать пиявкой,
Кто-то – хитрый паразит.
Где найти кристально чистых?
С этим в обществе – беда!
Лишь бы Зверев не в министры,
Остальное – ерунда.
Напомним, причиной отставки правительства глава Бурятии назвал необходимость структурных изменений.
Фото: скриншот видео со страницы Юрия Ботоева
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