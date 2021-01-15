Бурятский режиссер сочинил стих про отставку правительства

Своим творчеством Юрий Ботоев поделился с пользователями соцсетей





Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов официально объявил об отставке правительства. Многих жителей республики новость сильно удивила, а кого-то даже вдохновила. Бурятский режиссер Юрий Ботоев посвятил значимому политическому событию небольшой стих, который разместил на своей странице в соцсети.