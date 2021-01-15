Мэр Улан-Удэ заявил о массе нарушений в приюте зоозащитников

Собак годами не вакцинировали от бешенства, у них не было чипов и бирок



На своей странице в Инстаграм мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подвел промежуточные итоги по решению проблемы бродячих собак, а также рассказал об итогах проверки приюта зоозащитников «Надежда».

«Вчера проверили «Надежду» — нарушений много. Собак не вакцинировали от бешенства уже несколько лет. Собаки не имеют чипов и бирок. Двери вольеров открываются наружу, а периметр приюта в неудовлетворительном состоянии. Думаю, вы уже видели кадры, снятые в «Надежде» — они подтверждают, что животные могли свободно убегать за территорию. Сотрудники комитета городского хозяйства провели необходимые работы и преградили собакам привычные пути выхода из приюта», - рассказал градоначальник.

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По словам Игоря Шутенкова, сегодня сотрудники администрации проверили приют «Кот и пёс». «Выводы по нему завтра», - уточнил мэр.



Напомним, сразу после трагического происшествия с 11-летним ребенком в поселке Забайкальский в мэрии стали намекать, что искусавшие мальчика собаки могли сбежать из приюта. В частности, Комитет городского хозяйства



В свою очередь, зоозащитники обвинения в причастности их собак к нападению на людей отрицают.



– В первую очередь нападают собаки, находящиеся на самовыгуле, поэтому прежде всего нужно спрашивать с их хозяев. Я не говорю о том, что все собаки хорошие, их надо всех защищать. Я про то, что в первую очередь это идет от человека. В первую очередь это «коробочники», которые выбрасывают щенков, и те, которые не стерилизуют своих собак и кошек, в связи чем заполоняется коробками весь город, который потом разгребают волонтеры. На волонтеров сейчас идет травля – когда я читала некоторые комментарии, то была шокирована. Волонтеры никогда не отдают нестерилизованную собаку, а если отдают щенка, то стерилизуют позже, когда собака подрастет. Мы не плодим собак и кошек, мы наоборот стараемся эту численность уменьшить, – рассказала волонтер фонда «Собака счастья» Виктория Максимова.



Фото: «Номер один» «Вчера проверили «Надежду» — нарушений много. Собак не вакцинировали от бешенства уже несколько лет. Собаки не имеют чипов и бирок. Двери вольеров открываются наружу, а периметр приюта в неудовлетворительном состоянии. Думаю, вы уже видели кадры, снятые в «Надежде» — они подтверждают, что животные могли свободно убегать за территорию. Сотрудники комитета городского хозяйства провели необходимые работы и преградили собакам привычные пути выхода из приюта», - рассказал градоначальник.По словам Игоря Шутенкова, сегодня сотрудники администрации проверили приют «Кот и пёс». «Выводы по нему завтра», - уточнил мэр.Напомним, сразу после трагического происшествия с 11-летним ребенком в поселке Забайкальский в мэрии стали намекать, что искусавшие мальчика собаки могли сбежать из приюта. В частности, Комитет городского хозяйства распространил видео , на котором видно, как полицейские идут вдоль приюта, где есть стена, по которой собаки свободно бегают. Позже мэр, ссылаясь на просьбы жителей поселка, заявил, что приют «Надежда» будет либо закрыт, либо вынесен из жилой зоны. Пока же сотрудники Комбината по благоустройству огородили периметр приюта, чтобы собаки не могли выбегать за пределы его территории.В свою очередь, зоозащитники обвинения в причастности их собак к нападению на людей отрицают.– В первую очередь нападают собаки, находящиеся на самовыгуле, поэтому прежде всего нужно спрашивать с их хозяев. Я не говорю о том, что все собаки хорошие, их надо всех защищать. Я про то, что в первую очередь это идет от человека. В первую очередь это «коробочники», которые выбрасывают щенков, и те, которые не стерилизуют своих собак и кошек, в связи чем заполоняется коробками весь город, который потом разгребают волонтеры. На волонтеров сейчас идет травля – когда я читала некоторые комментарии, то была шокирована. Волонтеры никогда не отдают нестерилизованную собаку, а если отдают щенка, то стерилизуют позже, когда собака подрастет. Мы не плодим собак и кошек, мы наоборот стараемся эту численность уменьшить, – рассказала волонтер фонда «Собака счастья» Виктория Максимова.Фото: «Номер один»