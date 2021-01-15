Внеочередная сессия парламента Бурятии решит судьбы собак и министров

Глава республики раскрыл подробности вероятных перемен в структуре правительства



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал сегодня журналистам о мероприятиях по совершенствованию организационной структуры правительства, об основных задачах на ближайшую перспективу.



«Необходимость обновления структуры правительства - в том, чтобы более эффективно решать стоящие перед нами задачи. В целом, команда правительства много делает, за прошедший 2020 год сделано очень много. Несмотря на коронавирус, ограничения, мы шли неплохо. Если для примера некоторые цифры назвать, то у нас по всем национальным проектам, которые в республике реализуются: это «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Производительность труда» - суммарно объем финансирования составил 15 млрд рублей, и мы выполнили их на 99%. Это очень высокий показатель, один из самых высоких по России. Несмотря на все ограничения, несмотря на нехватку трудовых ресурсов, задержки поставок оборудования и комплектующих, строительных материалов и прочих проблем, которые были вызваны распространением коронавируса, мы со всем справлялись и выполнили поставленные задачи», - отметил Алексей Цыденов.



Он выделил результаты в дорожном хозяйстве. В 2020 году в Бурятии отремонтировано более 300 км дорожного полотна, повысилась безопасность дорог. На региональных дорогах регистрируется снижение на 16 % количества погибших в ДТП, в населенных пунктах – на 32%. По словам главы Бурятии, эта динамика снижения стабильная в связи с теми мерами, которые принимаются по обустройству дорог, по повышению качества их содержания. Также он обратил внимание на большие объемы строительства социальных объектов: детских садов, школ, объектов здравоохранения, спорта. Построено 39 новых объектов здравоохранения: это 4 амбулатории, 35 ФАПов, 36 новых объектов спорта.



«Не прятаться за стройками социальных объектов... Наша основная задача – создать рабочие места»



При этом Алексей Цыденов назвал слабые стороны, которые необходимо устранять.



«Остались направления, по которым всё-таки нужно усиливать работу. Нужно, чтобы получалось везде. Прятаться за большое количество строящихся объектов, закрывая глаза на другие проблемы, тоже нельзя. Поэтому есть задача двигаться вперед по всем направлениям, в том числе этим вызвано то, что планируются структурные изменения в самом правительстве и частично кадровые изменения. Я надеюсь, что это позволит оптимизировать работу по всем направлениям и добиться ощутимых результатов, чтобы люди это видели и ощутили позитивные изменения на себе.



Итак, по порядку. У нас пока не так эффективно реализуется вопрос, касающийся экологии, обращения с отходами, реформа по вывозу мусора и отходов не в полной мере реализована. Есть проблемы, которые требуют решения: ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, природоохраннные мероприятия, которые касаются Байкала и нормативное регулирование, как федерального, так и регионального уровня.



Самый главный вопрос на сегодня – это создание условий для того, чтобы наши люди здесь могли иметь достойную работу, рабочие места с хорошей зарплатой, с хорошими перспективами, уверенностью в будущем. И на этом необходимо делать акцент.



Да, мы привлекаем инвесторов, крупных привлекаем инвесторов, но это не вся работа. Даже крупные инвестиционные проекты, создающие много рабочих мест, они локальные, точечные. ГОК Озерный, там более 2 тысяч рабочих мест. Да, это отлично, что идут большие инвестиции, но это в одной точке. Эгитинский ГОК, который уже заработал, 600 рабочих мест. Тоже хорошо, что есть хороший инвестор, в прошлом году вышел на работу в полном объеме. Тоже это работает. Но у нас люди живут по всей территории республики. Ни в каких-то локальных точках.



Нужно создавать условия, чтобы работа была везде, чтобы наш бизнес, в первую очередь, малый, средний бизнес, наши предприятия, наши люди имели возможность самореализовываться и иметь работу там, где они живут. На это нужно сделать акцент, на поддержке нашего бизнеса, на поддержку наших предпринимателей, созданий условий, чтобы здесь можно было развиваться и двигаться. Тут нужно акцентировать внимание, приложить усилия, где-то деньги на поддержку проектов, организационных мероприятий, налоговых решений, всех имеющихся возможностей. Тем более, что в рамках ДФО у нас все механизмы есть. И с ними можно работать. У нас достаточно большие региональные полномочия, которые можем реализовывать. Для этого нужно иметь предложения, четкую картину и понимание, что нужно делать, и с этим работать. Поэтому задача, касающаяся именно создания условий, возможностей, чтобы работа была здесь и сейчас, чтобы работа была достойной, интересной, хорошо оплачиваемой, чтобы перспективы бизнеса были понятными, устойчивыми и долгосрочными – вот это задача, она, конечно, непростая.



Просто так ее лозунгами не решить. С завтрашнего дня после смены правительства, чтобы все стало по-другому… Конечно, нет. Нужно прилагать усилия, «дорогу осилит идущий». В данном случае нужны и организационные решения, кадровые решения, структурные решения, внутренний настрой, нельзя останавливаться или самоуспокаиваться, что здесь у нас получается, тогда простительно. Нужно чтобы получалось везде.



Безусловно, нам нужно усиливаться и по отработанным вещам. Строительство дорог, например. Вопрос здесь не только в самом строительстве, но также и в качестве, сроках реализации, чтобы у нас стройки велись вовремя, не затягивались. Будут определенные изменения, они, скажем так, не кардинальные, но чувствительные.



Помимо вопросов развития экономики, занятости в условиях пандемии и, в целом, с учетом ситуации в экономике, особого внимания также требует поддержка семей с детьми, ветеранов наших, пенсионеров, и в этом направлении нужно усиливать работу. Сейчас с учетом решений президента, дополнительные выплаты пошли, существенно выросла нагрузка у министерства социальной защиты населения, потому что с каждым получателем любой субсидии проводится работа – доходы семьи, справки с налоговой, выплаты, и поскольку контингент детей увеличился – от 3 до 7 лет выплаты добавились - здесь важен контроль, чтоб не было сбоев, чтобы все получили вовремя.



«Будут определенные изменения, они, скажем так, не кардинальные, но чувствительные»



Алексей Цыденов рассказал некоторые подробности о реорганизации министерств.



«Кардинально новых министерств не будет. Будет министерство промышленности и инвестиций, отдельно должность министра по инвестициям будет ликвидирована. В министерстве природных ресурсов тоже будет расширение функционала - министерство природных ресурсов и экологии, акцент на экологическую составляющую.



Будет отдельно усиление работы по цифровизации всех процессов. Поскольку сейчас все больше процессов переходят в цифровой формат, коронавирус и новые форматы не только образования или здравоохранения, и вообще всей деловой активности, которые ушли в онлайн режим, в цифровые форматы, они диктуют, чтобы государство подстраивалось под это в большем объеме и создавало условия для бизнеса, в том числе. Не только услуги для граждан, что важно, но и условия для бизнеса в цифровом формате. Разрешительная система, надзорная система, система взаимодействия, чтобы выстраивались в цифровом формате, то есть в этом направлении тоже будет усиление.



Кадровые вопросы будут рассмотрены на внеочередной сессии Народного Хурала 26 января.



«Сейчас в любом случае все правительство исполняет обязанности и процессы не останавливаются. Длительных затяжек по всем изменениям тоже не будет, у нас все зампреды утверждаются Народным Хуралом. Сегодня состоялся Совет Народного Хурала, на 26 января назначена внеочередная сессия, на которой будут рассмотрены три вопроса. Это комплексный вопрос по собакам - не только про повышение ответственности, но еще ряд мероприятий. Это вопрос по налоговому регулированию в части патентной системы, то есть у нас расширение видов деятельности, которые попадают под патентную систему. И третий вопрос – это кадровый вопрос по назначению зампредов, а также министра экономики и министра финансов», - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru