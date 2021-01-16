В Бурятию возвращается «Смартавиа»

С 29 марта авиакомпания «Смартавиа» открывает продажу билетов по маршруту «Улан-Удэ-Москва». Цена за перелет в одну сторону стартует от 4610 рублей.

- «Смартавиа» возвращается в Улан-Удэ с 29 марта. Кто не успел купить субсидию? У кого ваучеры «Смартавиа» остались? Все, кто любит питание на борту, но не любит переплачивать, ищите билеты «Смартавиа». Цена как всегда отличная! – сообщил на своей странице в Facebook директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, «Смартавиа» впервые зашла в Бурятию в июне 2019 года, однако в сентябре 2020 года отменила рейсы в Улан-Удэ.

SmartAvia (до 14 марта 2019 года — «Нордавиа») - российская авиакомпания, образованная в 2004 году и базирующаяся в Архангельске. С 2011 по 2016 год принадлежала ГМК «Норильский никель». В 2016 году авиакомпанию купило АО «Скай Инвест», после чего начался процесс объединения «Нордавиа» с авиакомпанией Red Wings.



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