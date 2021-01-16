Улан-удэнцы жалуются на мусор в сквере

Место отдыха в пос. Восточный завалено пластиковыми бутылками
Жители поселка Восточный не довольны состоянием сквера 60-летия Победы. В сквере скопился различный мусор, а уборщики территории не спешат его подметать.
- Мусор валяется уже третий день. Рядом садик, дети с родителями наблюдают эту картину постмодернизма, когда идут в сад и возвращаются с сада. Стыдно должно быть, - пишут пользователи в соцсетях.
Недавно жители пос. Восточный жаловались на то, что на территории СНТ «Восход» грузовики сваливают мусор.
Фото: соцсети
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?