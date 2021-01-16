В Бурятии умер еще один больной коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, 16 января в Бурятии зарегистрировано 28 316 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 154 человека.

Круг контактных лиц составляет 2540 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 25 630 человек, в том числе 165 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 208 пациентов.

В стационарах получают лечение 1146 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 814. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 29.

Амбулаторное лечение проходят 907 пациентов с COVID-19, наблюдается 1986 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 633 человека, один из них скончался накануне.



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