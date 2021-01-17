В Бурятии число летальных исходов от COVID-19 минимально

Общее число случаев коронавируса в республике достигло 28 469



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 469. Это на 153 случая больше, чем было в субботу, 54% (15 283) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 634 человека, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 153 новых случаев коронавируса: 109 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 424 человека.



В стационарах получают лечение 1 190 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 850. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.



Амбулаторное лечение проходят 865 пациентов с COVID-19, наблюдается 1 947 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 25780 (+150) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято – 1190, свободно – 810 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2804 человек, с нарастающим итогом – от 759 158 человек.





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