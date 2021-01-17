В Улан-Удэ подожгли собачий приют «Надежда»

Обошлось без серьезных последствий, поврежден вольер
В Улан-Удэ сегодня ночью неизвестные подожгли приют «Надежда» Байкальского общества защиты животных, расположенный в поселке Забайкальский, сообщили зоозащитники на своей странице ВКонтакте. Животные и люди не пострадали, поврежден вольер.
Напомним, это уже второй подобный случай в столице Бурятии. В начале января горел приют «Кот и пес» В результате пожара была разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол. Тогда на ситуацию отреагировали в правительстве республики. Так, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев сообщил, что Алексей Цыденов дал поручение оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта.
Инциденты – прямое следствие серии нападений бродячих собак на людей. Наиболее вопиющие случаи произошли именно в поселке Забайкальский, где псы покусали 20-летнюю девушку и 11-летнего мальчика, которые сейчас лечатся в Москве. Проверка работы приюта «Надежда» выявила в ней серьезные нарушения. Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. Ситуацию с бродячими животными рассмотрит внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии.
Вместе с тем, в соцсетях множатся призывы к горожанам решать проблему «своими силами» - ведя незаконное уничтожение животных.
Фото: приют «Надежда»
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