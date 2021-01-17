В Бурятии детям-инвалидам компенсируют школьное питание

Первые выплаты будут произведены в марте, получателям помощи перечислят выплаты за январь и февраль



В Бурятии детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, перечислят компенсацию за питание. Мера социальной поддержки, разработанная по инициативе главы республики Алексея Цыденова, заработала с 1 января этого года



Правительством Бурятии разработан порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового питания родителям, сообщили в пресс-службе правительства.



Всего в республике на домашнем обучении находится ‭1 134 ребенка до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.



«Общая потребность на обеспечение денежной компенсации за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, том числе детей-инвалидов, получающих образование на дому, на 2021 год из учета 204 дней работы школ составляет более 28,8 миллиона рублей», - рассказал заместитель министра образования и науки Валерий Поздняков.



Заявка министерства будет рассмотрена на февральской сессии Народного Хурала Бурятии, первые выплаты будут произведены в марте. Получателям перечислят выплаты за январь и февраль.



Напомним, в новой редакции республиканского закона об образовании предусмотрена возможность предоставления из регионального бюджета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению школьников этой категории бесплатным питанием.



Фото: «Номер один»

