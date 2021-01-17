Игорь Шутенков: «Самосуд будем пресекать»

Мэр Улан-Удэ потребовал прекратить незаконные убийства бродячих собак
«В нашем городе уже второй раз поджигают приют. Хочу обратиться ко всем. Атаки на приюты — это угроза нам самим, нельзя допустить даже малейшей возможности того, что эти собаки окажутся на улице». Такое заявление опубликовал на своей странице в Instagram мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
«Решение уже принято — собачьих приютов в жилых зонах не будет. Дайте возможность в плановом порядке организовать новое место проживания для животных», - подчеркнул он.
Кроме того, пишет глава городской администрации, сообщают о фактах использования отравы для собак. Хочу предупредить — самосуд будем пресекать, за это предусмотрена серьёзная уголовная ответственность.
«Профессионалы уже работают, мы оснащаем их эффективными инструментами отлова и усиливаем их работу. В течение полутора месяцев вопрос собачих стай будет решен»,- пообещал Игорь Шутенков.
Напомним, сегодня ночью в поселке Забайкальский неизвестные подожгли приют для бродячих собак «Надежда». Обошлось без серьезных последствий.
Фото: ulan-ude-info.ru
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