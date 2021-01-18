В Улан-Удэ снег парализовал движение трамваев

Вагоны буксуют из-за снежных накатов





Сегодня с Утра в Улан-Удэ в движении трамваев случились сбои. Причиной этого стали погодные условия.

«Зимой каждую ночь работает вагон снегоочиститель для уборки трамвайных путей. В эту ночь очитска путей также производилась. Но из-за погодных условий - низкой поземки, снега и ветра - произошло заметание рельс и обесточивание вагона. В данное время вагоны буксуют на улице Гагарина. Закрыто движение на Шишковку. На месте работает аварийная служба предприятия, дополнительный спецпоезд для очистки путей», - сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».





Как подчеркнули па предприятии, данная ситуация еще раз подтверждает тот факт, что трамвайные пути должны быть обособлены.«На ул. Гагарина трамвайное полотно совмещено с автомобильной дорогой. Снег утрамбовывается, возникают опасные снежные накаты и ледяные корки», - отметили в МУПе.Фото: соцсети