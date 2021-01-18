Житель Бурятии побил мировой рекорд на Первом канале

Он показал умение разбивать хребтовую кость

Жалсып Манзаров из Бурятии принял участие в съемках программы "Я почти знаменит" на Первом канале. Он продемонстрировал чемпионский талант по разбиванию костей. Его результат59 костей за 1 минуту. Представитель Книги рекордов поздравил Жалсыпа с мировым рекордом.Напомним, Жалсып Манзаров - уроженец села Хойто-Гол Тункинского района. Он победитель нескольких турниров по разбиванию хребтовой кости. В прошлом году он выиграл международный турнир и стал обладателем квартиры.В Москву на съемки программы "Я почти знаменит" молодой чемпион ездил вместе с наставником Гомбо Зурбаковым. Также в столице с помощью соцсетей была собрана группа поддержки для участия в съемках. В студии Первого канала Жалсап познакомился с ведущим программы Сергеем Минаевым, актрисой Аглаей Шигловской и другими звездами.17 января вышел первый выпуск программы, однако выступление Жалсыпа в него не вошло. Следующий выпуск покажут по Первому каналу 24 января.Участники шоу талантов «Я почти знаменит» демонстрируют уникальные способности всей стране. Девиз проекта — не падать духом и оставаться яркими и непревзойденными, невзирая на непростые времена.В каждом отборочном туре 11 участников будут бороться за место в финале. И только если все члены жюри одобрят выступление и загорятся все три звезды – участник проходит дальше. У каждого из членов жюри проекта – Алексея Ягудина, Жанны Бадоевой и Николая Цискаридзе – есть золотая кнопка. Только один раз за весь проект они могут воспользоваться ей и пропустить в финал участника, за которого проголосовали не все члены жюри, и дать ему шанс заработать главный приз – 3 миллиона рублей.