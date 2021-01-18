В Улан-Удэ на Верхней Березовке сделают велодорожку

Ее протяженность составит более 5 километров





Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в этом году на Верхней Березовке планируется строительство велодорожки протяженностью 5,6 км. Ее проложат во время ремонта дороги по улице Ботаническая до отворота к Центру восточной медицины, который проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



«При ремонте дороги планируется покрыть проезжую часть двухслойным асфальтом, провести монтаж бортовых камней, устроить тротуары и проложить велодорожку. Кроме этого, будет организована безопасность дорожного движения - планируется установить предупредительные знаки, нанести термопластиковую разметку», - сообщили в мэрии.В Улан-Удэ в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 25 участков дорог на сумму 700 млн рублей.Фото: «Номер один»