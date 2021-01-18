В Улан-Удэ возить школьников из поселка Забайкальский будут 4 автобуса

Возможно, это защитит детей от новых нападений собак





В Улан-Удэ автобусы начали возить школьников из поселка Забайкальский, сообщили в мэрии города. По согласованным с ГИБДД маршрутам вышли 4 автобуса: один школьный и три по договору с компанией «Автомаяк».

В день будет организовано четыре рейса. У школьного автобуса – 8 рейсов. Родителям доведена информация о подвозе.Подвоз осуществляется по четырем маршрутам: школа – 1 поле (1 смена – 53 человек, 2 смена – 74), школа – дачи (1 смена – 41 человек, 2 смена – 49), школа – мкрн Тепличный (1 смена – 60 человек, 2 смена – 56), а также школа – ДНТ «Оптимист» (1 смена – 22 человек, 2 смена – 26). Автобусы следуют по указанным маршрутам с соблюдением установленного графика по времени отправления. Промежуточные остановки запрещены.Ранее возле школы отгрейдировали место для остановки автобусов и установили знак.- С учетом мнения родителей могут вноситься предложения на комиссию по утверждению маршрутов. Эта работа будет продолжена в ближайшее время, - отмечают в мэрии.Напомним, 15 января состоялась комиссия для получения разрешения подвоза детей на специализированном транспорте. Принято решение, что на время действия в Улан-Удэ режима повышенной готовности из-за ситуации с безнадзорными животными, маршрут движения автобусов, занимающихся подвозом детей в мкр. Забайкальский до СОШ №55, будет продлен и начнет свою работу 18 января.Всего в школе № 55 обучается 825 детей, из них 381 ученик нуждается в подвозе.Напомним, именно в микрорайоне Забайкальский случились наиболее резонансные нападения собак на людей.Фото: мэрия Улан-Удэ