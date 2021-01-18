В Бурятии от коронавируса умерли еще два человека

Заболеваемость остается на прежнем уровне



По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 18 января в республике зарегистрировано 28 619 (+150) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Это чуть меньше, чем в предыдущие двое суток, когда регистрировалось 153 и 154 заболевших.



Круг контактных лиц составляет 2130 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 25882 (+102) человек.



В стационарах Бурятии лечатся 1230 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 897. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33. Амбулаторное лечение проходят 871 пациент.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2000 коек, занято – 1230, свободно – 770 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,5%.



За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще два жителя Бурятии, общее число смертей достигло 636.



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