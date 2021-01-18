Пострадавшая от собак улан-удэнка идет на поправку

Мама Татьяны Лоскутниковой прилетела в Москву и уже встретилась с дочерью







Близкие пострадавшей от нападения собак 20-летней Татьяны Лоскутниковой сообщают, что сегодня девушка наконец-то встретилась со своей мамой, которая недавно прилетела в Москву. Девушка очень обрадовалась встрече и сказала, что заждалась. Таня уже может самостоятельно садиться и вставать с поддержкой, но пока не получается ходить. Родственники Тани выражают благодарность врачам.