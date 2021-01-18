Пострадавшая от собак улан-удэнка идет на поправку

Мама Татьяны Лоскутниковой прилетела в Москву и уже встретилась с дочерью
Близкие пострадавшей от нападения собак 20-летней Татьяны Лоскутниковой сообщают, что сегодня девушка наконец-то встретилась со своей мамой, которая недавно прилетела в Москву. Девушка очень обрадовалась встрече и сказала, что заждалась. Таня уже может самостоятельно садиться и вставать с поддержкой, но пока не получается ходить. Родственники Тани выражают благодарность врачам.
– Хирурги ювелирно зашили раны на волосистой части головы! В целом, состояние сейчас намного лучше, чем в декабре, «небо и земля», как говорит тетя, – сообщает сестра Татьяны в соцсети.
Близкие подчеркивают внимательное и добродушное отношение московских медиков к своей пациентке.
– Когда Таню увозили из института имени Вишневского, врачи и персонал клиники вышли провожать чуть ли не всем составом и подарили куклу. Так трогательно! В клинике Сеченова врач подарила Тане медвежонка, – делятся впечатлениями в соцсетях. – Не устанем благодарить всех врачей за их титанический профессиональный труд и человеческое сострадание!
Напомним, в декабре 2020 года Татьяна Лоскутникова сильно пострадала от нападения стаи собак в поселке Забайкальском в Улан-Удэ. На тот момент состояние девушки расценивалось как крайне тяжелое, спустя время она была транспортирована в московскую клинику. Кроме того, 12 января многочисленные серьезные травмы от своры собак получил 11-летний ребенок, недавно его также транспортировали в Москву.
Фото: со страницы родственников Татьяны Лоскутниковой в инстаграм
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