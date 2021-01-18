В Бурятии разрешили проводить спортивные соревнования

Однако пока они будут проходить без зрителей





18 января на заседании республиканского оперативного штаба власти решили дать добро на проведение спортивных соревнований регионального и окружного уровня. Новостью поделился в социальных сетях председатель комитета по социальной политике Народного Хурала Игорь Марковец.

– На предыдущем штабе предложил рассмотреть вопрос о разрешении проведения соревнований регионального и окружного уровня в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов дал поручение Минспорта совместно с Роспотребнадзором отработать этот вопрос. Это очень важно для спортсменов и тренеров, ведь дома и «стены помогают», да и финансово для семей спортсменов (особенно юных) есть плюс, – тмечает Игорь Марковец.Как отметил председатель, в связи с эпидемиологической обстановкой все мероприятия пока что будут проходить без присутствия зрителей и с соблюдением мер профилактики.Фото: «Номер один»