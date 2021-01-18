В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за обсчет потребителей

Компания выставила горожанам немотивированные счета на 14 млн рублей
В Улан-Удэ ТГК-14 признана виновной в административно правонарушении, на компанию наложен штраф в размере 422 тысяч рублей. Речь идет о неправомерном доначислении платы за отопление. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ Алена Азаревич.
– В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2020 году потребителям Улан-Удэ ТГК-14 излишне предъявила к оплате более 14 млн рублей. В том числе неправомерное доначисление платы услуги за отопление составило более 8 млн рублей, – сообщила она.
Материалы проверок по 23 делам по установленным признакам правонарушений направили в Управление Роспотребнадзора Бурятии для возбуждения административного производства по ч. 1 ст. 14.7 КоАП (обсчет либо иной обман потребителей). По результатам рассмотрения дел компанию признали виновной и оштрафовали на 422 тысячи рублей.
– Потребители, к сожалению, не разбираются в тех формулах, которые прописаны в 354-м постановлении правительства РФ. Мы разработали дорожную карту, сейчас подтвердим ее с нашими общественниками. Будем больше работать на профилактику нарушений. Проводить разъяснительную работу по порядку начислений, по договору управления многоквартирного дома. Планируем два раза в месяц «горячую линию» с нашими инспекторами по расчётам, – подчеркнула Алена Азаревич.
Все материалы проверок также направлены в прокуратуру Бурятии для принятия правового решения.
Напомним, за аналогичные нарушения в прошлом году ТГК-14 оштрафовали на 650 тысяч рублей. Управление муниципальной жилинспекции тогда выявило нарушений на 40 млн. рублей. В том числе несвоевременные корректировки начислений по показаниям счетчика после его ввода в эксплуатацию. Материалы проверок также направлялись в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
Фото: «Номер один»
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