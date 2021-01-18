В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за обсчет потребителей

Компания выставила горожанам немотивированные счета на 14 млн рублей







В Улан-Удэ ТГК-14 признана виновной в административно правонарушении, на компанию наложен штраф в размере 422 тысяч рублей. Речь идет о неправомерном доначислении платы за отопление. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ Алена Азаревич.