В Бурятии сменился руководитель местного филиала ВГТРК

Его представили Алексею Цыденову
Генеральный директор ФГУП "ВГТРК" Олег Добродеев определился с генеральным директором Бурятской государственной телерадиокомпании.
Об стало известно по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом.
- На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - сообщает ГТРК Бурятия.
Фото ГТРК Бурятия
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