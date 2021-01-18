18.01.2021
В Бурятии сменился руководитель местного филиала ВГТРК

В Бурятии сменился руководитель местного филиала ВГТРК

Его представили Алексею Цыденову

Генеральный директор ФГУП "ВГТРК" Олег Добродеев определился с генеральным директором Бурятской государственной телерадиокомпании.

Об стало известно по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом.

- На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - сообщает ГТРК Бурятия. 

Фото ГТРК Бурятия


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