В Бурятии сменился руководитель местного филиала ВГТРК

Его представили Алексею Цыденову



Генеральный директор ФГУП "ВГТРК" Олег Добродеев определился с генеральным директором Бурятской государственной телерадиокомпании.



Об стало известно по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом.



- На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - сообщает ГТРК Бурятия.



Фото ГТРК Бурятия





