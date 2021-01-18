В Бурятии задержан похититель трехлетней девочки

Похищение ребенка организовала ее мать, которая после развода с мужем живет в другом регионе



В Бурятии в Хоринском районе сегодня в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трехлетней дочери незнакомым мужчиной. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летняя ранее судимый житель отдаленного региона, в автомобиле с которым находился похищенный ребенок. Девочка возвращена отцу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия).



Задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. В ходе выемки у него изъято орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».



По данным следствия, потерпевшая девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений на территории Хоринского района Бурятии. Ее мать уехала на постоянное место жительства в другой регион, где позже обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней. Однако до вынесения судом решения женщина вместе с ранее судимым приятелем вернулась в Бурятию. На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону Улан-Удэ. Однако на въезде были остановлены по ориентировке сотрудниками вневедомственной охраны и задержаны.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

