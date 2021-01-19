Новогодними каникулами довольны 61% россиян

Заметно выросла доля тех, кто в праздничные дни работал



Большинство россиян (76%) встретили 2021 год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Также 5% отмечали начало года на даче, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль — на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 рублей.). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 5 688 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (6 782 рубля).



В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (23%) или парфюмерию и косметику (20%). Также популярными презентами стали сувениры (11%), одежда или обувь (11%), бытовые приборы (11%).



Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 61% наших соотечественников, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне гуляли на природе (25%) и ходили в гости (23%). По сравнению с прошлым годом на 6% выросла доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 15% до 21%. Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (19%) и ездили за город или на дачу (10%).



Съездили в другой город по России в эти каникулы, как и планировали, 23% россиян, чаще 18-34-летние респонденты (33%-35%). Местом притяжения новогоднего туризма стала Москва (7%), также среди лидеров оказались Санкт-Петербург, Казань и Калуга (по 2%). В среднем на такую поездку россияне потратили 7 635 рублей.



Фото: pixabay.com Большинство россиян (76%) встретили 2021 год дома, а каждый десятый — в гостях (9%). Также 5% отмечали начало года на даче, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, как россияне встретили Новый год, сколько денег потратили на празднования, что получили в подарок от близких на Новый год и как проводили январские каникулы.Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль — на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 рублей.). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 5 688 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (6 782 рубля).В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (23%) или парфюмерию и косметику (20%). Также популярными презентами стали сувениры (11%), одежда или обувь (11%), бытовые приборы (11%).Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 61% наших соотечественников, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне гуляли на природе (25%) и ходили в гости (23%). По сравнению с прошлым годом на 6% выросла доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 15% до 21%. Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (19%) и ездили за город или на дачу (10%).Съездили в другой город по России в эти каникулы, как и планировали, 23% россиян, чаще 18-34-летние респонденты (33%-35%). Местом притяжения новогоднего туризма стала Москва (7%), также среди лидеров оказались Санкт-Петербург, Казань и Калуга (по 2%). В среднем на такую поездку россияне потратили 7 635 рублей.Фото: pixabay.com