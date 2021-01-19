В Улан-Удэ банкиры отобрали у бедняков детские пособия

То, что при этом нарушается федеральный закон, никого не смутило





В прокуратуру Бурятии обратились четыре жительницы Улан-Удэ, получающие пособия на детей. Они пожаловались, что по исполнительным документам с них списали полученные пособия в пользу банков.

Рассмотрев заявления, прокуратура обнаружила в действиях банкиров нарушение федерального закона «Об исполнительном производстве». Он гласит, что на детские пособия, выплачиваемые гражданам из бюджета, не может быть наложено взыскание.«Прокурор внес представления руководителям двух банков, по результатам рассмотрения которых незаконно взысканные деньги возвращены гражданам. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»