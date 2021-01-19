19.01.2021
Монголия продлила «антиковидные» меры на границе

Монголия продлила «антиковидные» меры на границе

До конца марта перемещение  товаров и физлиц через пункты пропуска в Бурятии будет ограничено

В Бурятии до 31 марта сохранятся ограничения по перемещению товаров и граждан  через  пункты пропуска российско-монгольского участка государственной границы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Об этом решении правительства Монголии Бурятскую таможню проинформировали через дипломатическое представительство. Напомним, перемещение лиц, легковых транспортных средств и автобусов через пограничные пункты пропуска Монголии и России ограничено с 30 марта 2020 года.

С 16 ноября 2020 года правительством Монголии было принято решение о временном ограничении движения грузового транспорта  через пункт пропуска МАПП Кяхта – Алтанбулак. В отдельных случаях пропуск транспорта осуществляется по согласованию российской и монгольской сторон через однодневные «транспортные коридоры».

Всего с 16 ноября было отрыто четыре «коридора», сотрудники таможенного поста оформили более 200 грузовиков с транзитным и экспортным грузом. Перемещение грузов в регионе деятельности Бурятской таможни через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Наушки ведется  в обычном режиме.

Фото: Бурятская таможня


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