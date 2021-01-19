Монголия продлила «антиковидные» меры на границе

До конца марта перемещение товаров и физлиц через пункты пропуска в Бурятии будет ограничено



В Бурятии до 31 марта сохранятся ограничения по перемещению товаров и граждан через пункты пропуска российско-монгольского участка государственной границы, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Об этом решении правительства Монголии Бурятскую таможню проинформировали через дипломатическое представительство. Напомним, перемещение лиц, легковых транспортных средств и автобусов через пограничные пункты пропуска Монголии и России ограничено с 30 марта 2020 года.



С 16 ноября 2020 года правительством Монголии было принято решение о временном ограничении движения грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта – Алтанбулак. В отдельных случаях пропуск транспорта осуществляется по согласованию российской и монгольской сторон через однодневные «транспортные коридоры».



Всего с 16 ноября было отрыто четыре «коридора», сотрудники таможенного поста оформили более 200 грузовиков с транзитным и экспортным грузом. Перемещение грузов в регионе деятельности Бурятской таможни через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Наушки ведется в обычном режиме.



Фото: Бурятская таможня





