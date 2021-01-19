В Бурятии ситуация с COVID-19: без перелома

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 769, число выздоровевших - 25 986 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 28 769. Это на 150 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (15 429) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 639 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 150 новых случаев коронавируса: 112 челолвек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2050 человек.



В стационарах получают лечение 1 162 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 849. В отделениях реанимации находится 75 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.



Амбулаторное лечение проходят 982 пациента с COVID-19, наблюдается 1 845 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 25 986 (+104) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 793 койки, занято – 1 162, свободна – 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 64,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 884 человек, с нарастающим итогом – 761 626 человек.



Бурятия занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 2 893,5.



В ДФО по информации на 18 января количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 715,3 случаев. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (5 290,6 выявленных случаев), Сахалинская область (3 718,2) и Камчатский край (3 627,6). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –1 175,6.



Всего в России по состоянию на 18 января выявлено 3 591 066 случаев COVID-19 - это 2445,7 заболевших на 100 тысяч населения.



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