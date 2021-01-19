В Бурятии на жилье для детей-сирот направят более 465 млн рублей

В 2020 году было закуплено 233 квартиры, но очередь по-прежнему велика



В Бурятии на обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году направят более 465 миллионов рублей, сообщили в минсоцзащиты республики. В 2020 году было приобретено 233 жилых помещения на сумму 412,6 миллиона рублей – это в два раза больше, чем годом ранее.



По данным минсоцзащиты, в республике на 1 января 2021 года 4 251 человек из числа детей-сирот старше 18 лет нуждаются в жилье.



Напомним, на протяжении нескольких лет жилье для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретается на вторичном рынке.



«В среднем в год жильем обеспечивается 200-250 детей-сирот. Сама процедура предоставления жилых помещений осталась той же самой. Квартиры распределяются методом жеребьевки», - уточнил директор Республиканского ресурсного центра «Семья» Иван Суворов.



В минсоцзащиты напомнили, что в торгах по закупке жилья для детей-сирот может участвовать любой гражданин, желающий продать свою квартиру государству. Жилая площадь должна соответствовать ряду требований.



Одно из них - продаваемая квартира должна быть обязательно благоустроенная, площадью не менее 24 квадратных метров, с косметическим ремонтом, наличием стеклопакетов на окнах, исправных сантехнических приборов и приборов отопления, централизованного горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения. Еще одно требование - жилое помещение должно соответствовать всем строительным, противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам.



Вся необходимая информация о торгах размещена на сайте госзакупок. Здесь можно изучить технические требования и изготовить электронную цифровую подпись с правом участия в торгах и в Росреестре.

В течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи жилых помещений производится оплата. Далее квартира передается в специализированный жилищный фонд.



«В федеральные органы законодательной и исполнительной власти правительством Бурятии ежегодно направляются предложения по совершенствованию механизма реализации жилищных прав детей-сирот. Предложения касаются внедрения «жилищных сертификатов», сокращения срока договора найма для социализированных сирот, увеличению федерального финансирования, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В частности, по предложениям республики и других регионов, министерством просвещения РФ подготовлен и внесен в федеральное правительство проект федерального закона, предусматривающий расширение форм и механизмов обеспечения детей – сирот жильем».



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