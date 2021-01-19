ОНФ настаивает на повторных слушаниях о судьбе фенольного озера в Улан-Удэ

«Фронтовики», считающие, что в ходе первых слушаний допущен подлог, дошли до прокуратуры



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обязала органы МВД провести дополнительное расследование по нарушениям в ходе общественных слушаний о ликвидации фенольного озера в столице Бурятии.



Публичные общественные слушания прошли в сентябре прошлого года, эксперты считают, что в ходе них допущен подлог, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ. Его активисты и настояли на вмешательстве в ситуацию прокуратуры.



В частности, участники общественных обсуждений не голосовали по проекту ликвидации токсичного водоема. Под протоколом есть подписи только представителей заказчика проекта. Подписи же остальных участников слушаний, по словам общественников, были собраны при входе в зал еще до начала мероприятия. В резолютивной части протокола имеется п. 10.2. «Одобрить намечаемую деятельность по объекту государственной экологической экспертизы», однако в ходе слушаний этот вопрос вообще не поднимался, и голосование по нему не проводилось.





ОНФ обратился в прокуратуру Бурятии, а также в Байкальскую природоохранную прокуратуру. После этого сигнала прокуратура республики направила запрос с просьбой расследовать данный случай в МВД и Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая в свою очередь перенаправила документы в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру.



Ведомство внесло представление председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, касающееся выявленных нарушений при организации проведения общественных слушаний. В документе указано, что в протоколе слушаний не зафиксированы возникшие разногласия между общественностью и заказчиком. Вывод об одобрении участниками общественных слушаний намечаемой деятельности включен в резолютивную часть без фактического принятия такого решения участниками голосования. А протокол общественных слушаний не подписан представителями граждан общественных организаций.





Кроме этого, даны разъяснения, что протокол общественных слушаний не является официальным документом, в связи с чем внесение в него недостоверных сведений не образует состав преступления.





МВД Бурятии отнеслись к проверке формально и в официальном ответе ведомства говорится об отказе в возбуждении уголовного дела по факту внесения ложных сведений в протокол общественных слушаний. При этом министерство сослалось на показания единственно опрошенной правоохранителями сотрудницы комитета городского хозяйства Улан-Удэ, которая указала, что слушания, якобы, проводились для информирования граждан, а не с целью принятия, одобрения либо отклонения решения по вопросу фенольного озера.



«Считаю, что общественное обсуждение – это важный и необходимый этап по решению проблем, имеющих экологический аспект. Поэтому ОНФ настаивает на повторном проведении публичных слушаний и внесении итогов их голосования в финальный проект по озеру», - говорит член регионального штаба Народного фронта, координатор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.



В конце прошлого года в ходе прямого эфира в соцсетях



По его словам, предложенная для ликвидации озера технология пиролиза находится на экологической экспертизе, ждем ее заключения и после этого будем делать какие-то выводы. Задача первая - озеро ликвидировать, задача вторая – сделать это безопасным способом, задача третья – не затягивать вопрос и не замыливать его. «Повторюсь: ситуацию не заболтать», - отметил он.



Напомним, в центре Улан-Удэ до сих пор стоит искусственное озеро, в котором превышены предельно-допустимые концентрации по фенолам в сотни и тысячи раз. В 2005 году ЛВРЗ прекращена эксплуатация газогенераторной станции, в результате деятельности которой образовывались фенольные (нефтесодержащие) воды, отходы имеющие II класс опасности. Ниже по течению подземных вод от отстойника накопителя фенольных вод расположены частные дома жителей поселка Кирзавод в Улан-Удэ, имеющие индивидуальные скважины для добычи подземных вод. Учитывая покатый рельеф местности, загрязнённые фенолами подземные воды смешиваются с водами реки Уда, впадающей в реку Селенга – основную артерию озера Байкал. Загрязнение подземных вод достигло масштабов экологического бедствия (более 100 ПДК). Экологический вред оценивается в 1,69 миллиарда рублей. Ситуация угрожает экологической безопасности и жизни и здоровью жителей города.



Фото: ОНФ Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обязала органы МВД провести дополнительное расследование по нарушениям в ходе общественных слушаний о ликвидации фенольного озера в столице Бурятии.Публичные общественные слушания прошли в сентябре прошлого года, эксперты считают, что в ходе них допущен подлог, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ. Его активисты и настояли на вмешательстве в ситуацию прокуратуры.В частности, участники общественных обсуждений не голосовали по проекту ликвидации токсичного водоема. Под протоколом есть подписи только представителей заказчика проекта. Подписи же остальных участников слушаний, по словам общественников, были собраны при входе в зал еще до начала мероприятия. В резолютивной части протокола имеется п. 10.2. «Одобрить намечаемую деятельность по объекту государственной экологической экспертизы», однако в ходе слушаний этот вопрос вообще не поднимался, и голосование по нему не проводилось.ОНФ обратился в прокуратуру Бурятии, а также в Байкальскую природоохранную прокуратуру. После этого сигнала прокуратура республики направила запрос с просьбой расследовать данный случай в МВД и Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая в свою очередь перенаправила документы в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру.Ведомство внесло представление председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, касающееся выявленных нарушений при организации проведения общественных слушаний. В документе указано, что в протоколе слушаний не зафиксированы возникшие разногласия между общественностью и заказчиком. Вывод об одобрении участниками общественных слушаний намечаемой деятельности включен в резолютивную часть без фактического принятия такого решения участниками голосования. А протокол общественных слушаний не подписан представителями граждан общественных организаций.Кроме этого, даны разъяснения, что протокол общественных слушаний не является официальным документом, в связи с чем внесение в него недостоверных сведений не образует состав преступления.МВД Бурятии отнеслись к проверке формально и в официальном ответе ведомства говорится об отказе в возбуждении уголовного дела по факту внесения ложных сведений в протокол общественных слушаний. При этом министерство сослалось на показания единственно опрошенной правоохранителями сотрудницы комитета городского хозяйства Улан-Удэ, которая указала, что слушания, якобы, проводились для информирования граждан, а не с целью принятия, одобрения либо отклонения решения по вопросу фенольного озера.«Считаю, что общественное обсуждение – это важный и необходимый этап по решению проблем, имеющих экологический аспект. Поэтому ОНФ настаивает на повторном проведении публичных слушаний и внесении итогов их голосования в финальный проект по озеру», - говорит член регионального штаба Народного фронта, координатор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.В конце прошлого года в ходе прямого эфира в соцсетях о судьбе фенольного озера высказался глава Бурятии Алексей Цыденов . «Это тоже очень актуальная тема. Первое: фенольное озеро надо из города выводить. То есть, его надо ликвидировать, чтобы его не было. И методы, которые должны применяться при ликвидации фенольного озера, должны быть экологически чистыми, безопасными и доступными. Подчеркиваю эту позицию. У меня нет задачи поддержать РЖД, «Локотех» или каких-то общественников, или кого-то еще. Да, у всех разный взгляд. Главное, чтобы в итоге была найдена технология, которая является безопасной», - подчеркнул глава республики.По его словам, предложенная для ликвидации озера технология пиролиза находится на экологической экспертизе, ждем ее заключения и после этого будем делать какие-то выводы. Задача первая - озеро ликвидировать, задача вторая – сделать это безопасным способом, задача третья – не затягивать вопрос и не замыливать его. «Повторюсь: ситуацию не заболтать», - отметил он.Напомним, в центре Улан-Удэ до сих пор стоит искусственное озеро, в котором превышены предельно-допустимые концентрации по фенолам в сотни и тысячи раз. В 2005 году ЛВРЗ прекращена эксплуатация газогенераторной станции, в результате деятельности которой образовывались фенольные (нефтесодержащие) воды, отходы имеющие II класс опасности. Ниже по течению подземных вод от отстойника накопителя фенольных вод расположены частные дома жителей поселка Кирзавод в Улан-Удэ, имеющие индивидуальные скважины для добычи подземных вод. Учитывая покатый рельеф местности, загрязнённые фенолами подземные воды смешиваются с водами реки Уда, впадающей в реку Селенга – основную артерию озера Байкал. Загрязнение подземных вод достигло масштабов экологического бедствия (более 100 ПДК). Экологический вред оценивается в 1,69 миллиарда рублей. Ситуация угрожает экологической безопасности и жизни и здоровью жителей города.Фото: ОНФ