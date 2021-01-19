ОНФ настаивает на повторных слушаниях о судьбе фенольного озера в Улан-Удэ

«Фронтовики», считающие, что в ходе первых слушаний допущен подлог, дошли до прокуратуры
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обязала органы МВД провести дополнительное расследование по нарушениям в ходе общественных слушаний о ликвидации фенольного озера в столице Бурятии.
Публичные общественные слушания прошли в сентябре прошлого года, эксперты считают, что в ходе них допущен подлог, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ. Его активисты и настояли на вмешательстве в ситуацию прокуратуры.
В частности, участники общественных обсуждений не голосовали по проекту ликвидации токсичного водоема. Под протоколом есть подписи только представителей заказчика проекта. Подписи же остальных участников слушаний, по словам общественников, были собраны при входе в зал еще до начала мероприятия. В резолютивной части протокола имеется п. 10.2. «Одобрить намечаемую деятельность по объекту государственной экологической экспертизы», однако в ходе слушаний этот вопрос вообще не поднимался, и голосование по нему не проводилось.
ОНФ обратился в прокуратуру Бурятии, а также в Байкальскую природоохранную прокуратуру. После этого сигнала прокуратура республики направила запрос с просьбой расследовать данный случай в МВД и Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая в свою очередь перенаправила документы в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру.
Ведомство внесло представление председателю Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, касающееся выявленных нарушений при организации проведения общественных слушаний. В документе указано, что в протоколе слушаний не зафиксированы возникшие разногласия между общественностью и заказчиком. Вывод об одобрении участниками общественных слушаний намечаемой деятельности включен в резолютивную часть без фактического принятия такого решения участниками голосования. А протокол общественных слушаний не подписан представителями граждан общественных организаций.
Кроме этого, даны разъяснения, что протокол общественных слушаний не является официальным документом, в связи с чем внесение в него недостоверных сведений не образует состав преступления.
МВД Бурятии отнеслись к проверке формально и в официальном ответе ведомства говорится об отказе в возбуждении уголовного дела по факту внесения ложных сведений в протокол общественных слушаний. При этом министерство сослалось на показания единственно опрошенной правоохранителями сотрудницы комитета городского хозяйства Улан-Удэ, которая указала, что слушания, якобы, проводились для информирования граждан, а не с целью принятия, одобрения либо отклонения решения по вопросу фенольного озера.
«Считаю, что общественное обсуждение – это важный и необходимый этап по решению проблем, имеющих экологический аспект. Поэтому ОНФ настаивает на повторном проведении публичных слушаний и внесении итогов их голосования в финальный проект по озеру», - говорит член регионального штаба Народного фронта, координатор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.
В конце прошлого года в ходе прямого эфира в соцсетях о судьбе фенольного озера высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. «Это тоже очень актуальная тема. Первое: фенольное озеро надо из города выводить. То есть, его надо ликвидировать, чтобы его не было. И методы, которые должны применяться при ликвидации фенольного озера, должны быть экологически чистыми, безопасными и доступными. Подчеркиваю эту позицию. У меня нет задачи поддержать РЖД, «Локотех» или каких-то общественников, или кого-то еще. Да, у всех разный взгляд. Главное, чтобы в итоге была найдена технология, которая является безопасной», - подчеркнул глава республики.
По его словам, предложенная для ликвидации озера технология пиролиза находится на экологической экспертизе, ждем ее заключения и после этого будем делать какие-то выводы. Задача первая - озеро ликвидировать, задача вторая – сделать это безопасным способом, задача третья – не затягивать вопрос и не замыливать его. «Повторюсь: ситуацию не заболтать», - отметил он.
Напомним, в центре Улан-Удэ до сих пор стоит искусственное озеро, в котором превышены предельно-допустимые концентрации по фенолам в сотни и тысячи раз. В 2005 году ЛВРЗ прекращена эксплуатация газогенераторной станции, в результате деятельности которой образовывались фенольные (нефтесодержащие) воды, отходы имеющие II класс опасности. Ниже по течению подземных вод от отстойника накопителя фенольных вод расположены частные дома жителей поселка Кирзавод в Улан-Удэ, имеющие индивидуальные скважины для добычи подземных вод. Учитывая покатый рельеф местности, загрязнённые фенолами подземные воды смешиваются с водами реки Уда, впадающей в реку Селенга – основную артерию озера Байкал. Загрязнение подземных вод достигло масштабов экологического бедствия (более 100 ПДК). Экологический вред оценивается в 1,69 миллиарда рублей. Ситуация угрожает экологической безопасности и жизни и здоровью жителей города.
Фото: ОНФ
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