В Улан-Удэ арестантам не выдавали газеты и тазики

Прокурорская проверка выявила в ИВС многочисленные нарушения





Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала об изменениях, произошедших в изоляторе временного содержания в Улан-Удэ после проведенной прокурорской проверки.

Жалобы на условия содержания в ИВС от арестантов поступили к уполномоченному в августе прошлого года. Омбудсмен переадресовала их в прокуратуру, которая провела проверку. Ряд нарушений подтвердился.«Выявлены несоблюдения требований законодательства о порядке проведения медицинских осмотров граждан, о регулярной санитарной обработке (помывке в душе), об обеспечении подозреваемых и обвиняемых питьевой водой, швейными принадлежностями, тазами для стирки одежды, средствами личной гигиены, периодическими изданиями», - рассказали в аппарате уполномоченного.По итогам рассмотрения представления прокурора большинство нарушений устранены.«Проводятся медицинские осмотры поступающих, освобождаемых лиц и передаваемых конвою. Принимаются меры по выделению дополнительного медицинского работника на период отсутствия штатного фельдшера ИВС. Библиотека изолятора пополнена книгами и наборами периодической печати. Имеются швейные иглы, нитки, ножницы. Содержащимся в камерах лицам ежедневно выдается кипяченая питьевая вода, подана заявка в службу тыла УМВД России по Улан-Удэ на приобретение бачков для питьевой воды, дополнительно приобретены тазы для гигиенических целей. В распорядок дня ИВС включено время для еженедельной помывки содержащихся граждан в душе. Организован и обеспечен контроль за своевременным пополнением запасов средств личной гигиены, запасы этих средств имеются в достаточном количестве», - сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»